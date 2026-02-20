BIST 13.934
Sigara bırakma polikliniklerine başvurular yüzde 60 arttı

Sigara bırakma polikliniklerine başvurular yüzde 60 arttı

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma polikliniklerine başvuruların geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara bırakma poliklinikleri başvurularına ilişkin paylaşım yaptı:

"Birlikte bırakıyoruz. Birlikte başaracağız. Sigara bırakma polikliniklerimize başvurular, geçen yılın ilk 1,5 ayına göre yüzde 60 arttı. 2025'te 30 bin 675, 2026'da 48 bin 841. Bu tablo açıkça gösteriyor ki milletimiz sağlığını seçiyor.

Dumansız bir Türkiye için şimdi tam zamanı."

