Rizespor'un galibiyet hasreti Kocaelispor karşısında son buldu

Rizespor'un galibiyet hasreti Kocaelispor karşısında son buldu

Rizespor, Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 2-0 yenerek 6 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Süper Lig'in 23. haftasında Rizespor, Kocaelispor'u konuk etti.

Mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başaran Rizespor'un gollerini 13. dakikada Valentin Mihaila ile 57. dakikada Samet Akaydin kaydetti.

Bu galibiyetle 6 maçlık galibiyet hasretine son vererek puanını 24 yapan Rizespor, ligdeki bir sonraki maçında Kasımpaşa deplasmanına gidecek.30 puanda kalan Kocaelispor ise Beşiktaş'ı konuk edecek.

RİZESPOR: 2 - KOCAELİSPOR: 0

Hakemler: Mehmet Türkmen, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin (Dk. 88 Mocsi), Sagnan, Hojer, Taylan Antalyalı, Laçi, Olawoyin (Dk. 88 Buljubasic) Mihaila (Dk. 71 Zeqiri), Mebude, (Dk. 82 Augusto), Halil Dervişoğlu (Dk. 82 Pierrot)

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Balogh (Dk. 56 Dijksteel), Smolcic, Haidara (Dk. 56 Keita), Linetty, Show (Dk. 83 Boende), Agyei, Rivas (Dk. 83 Muharrem Cinan), Churlinov, Petkovic (Dk. 69 Serdar Dursun)

Goller: Dk.13 Mihaila, Dk. 57 Samet Akaydin (Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Haidara, Dk. 54 Balogh, Dk. 62 Churlinov (Kocaelispor), Dk. 90+4 Augusto (Rizespor)

