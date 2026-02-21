BIST 13.934
DOLAR 43,83
EURO 51,70
ALTIN 7.183,04
HABER /  GÜNCEL

Özlem Gürses, Celal Karatüre'yi hedef aldı! Yaptığı benzetme tepki topladı

Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündem olan Celal Karatüre'yi eleştirdi. Gürses, "Huşu duygusu beklenirken mezdeke grubu gibiler. Dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye… Ne hale geldik?" ifadelerini kullandı.

Abone ol

Gazeteci Özlem Gürses, son dönemde söylediği ilahilerle gündeme gelen Celal Karatüre'yi sert sözlerle eleştirdi. Gürses, izlediği görüntüler karşısında şaşkınlığını gizleyemediğini belirtti.

"Mezdeke grubu gibi"

Gürses performansa ilişkin değerlendirmesinde "İnanılır gibi değil yani. İlahilerin de içini boşalttılar. Tamamen katılıyorum. Böyle bir huşu duygusu, bir şey olması beklenirken aynen Mezdeke grubu gibi" ifadelerini kullandı.

"Dehşet içinde dinledim"

Sahnedeki tavırlar ve çıkarılan seslere dikkat çeken Gürses, "Efekt yapıyor o adam. Ben böyle dehşet içinde dinledim. Nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya? Ne hale geldik arkadaşlar?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Söz konusu performansın hem sanatsal hem de dini açıdan yetersiz olduğunu savunan Gürses, repertuarın dar olduğunu belirterek, "Repertuar da çok dar. Dön dolaş yine böyle bir durum. Sizin anlayacağınız bir sığlıktır, bir şeydir yani" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Müge Anlı bile şaşırdı! 70'lik Şerife'ye Mehmet hayatının şokunu yaşattı: "Bal peteğim" deyip...
Foto Galeri Müge Anlı bile şaşırdı! 70'lik Şerife'ye Mehmet hayatının şokunu yaşattı: "Bal peteğim" deyip... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi
İntihar eden borçlunun oğlu 2 kişiyi öldürdü! Tefecilik şebekesi çökertildi
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu
Bahattin Sofuoğlu, Superbike Avustralya ayağının ilk yarışında 16. oldu
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Beşiktaş, Süper Lig'de yarın Göztepe'yi ağırlayacak
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Jandarmanın 5 ildeki uyuşturucu operasyonlarında 346 şüpheli yakalandı
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Dosya yeniden açıldı! 21 yıl önce işlenen bir cinayette şok gelişme
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
Fenerbahçe’de kritik karar: Olağanüstü genel kurul için geri sayım başladı
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
ABD'li Büyükelçi Huckabee "Nil'den Fırat'a uzanan bölgenin İsrail'in hakkı olduğunu" savundu
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
17 yaşındaki Aylin metro istasyonunda intihar etti! Son mesajı ortaya çıktı
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
1 saat içinde 1 milyon sipariş geliyor! Teslimat krizi yaşanıyor
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
Vatandaşlarına çağrı yaptı! "Acilen terk edin"
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi
CHP'li Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer partiden ihraç edildi