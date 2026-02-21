Müge Anlı bile şaşırdı! 70'lik Şerife'ye Mehmet hayatının şokunu yaşattı: "Bal peteğim" deyip...

"70 yaşında içime bir kıpırtı girdi"

Mehmet ne yaptı bilmiyorum, 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi. Evi elimden aldı, sevgisi de bitti. Onunla beraber Hatay’a kaçmıştık. Yalancı Mehmet hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz…”