Müge Anlı bile şaşırdı! 70'lik Şerife'ye Mehmet hayatının şokunu yaşattı: "Bal peteğim" deyip...
ATV'de yayınlanan Müge Anlı programına katılan 70 yaşındaki Şerife Şimşek, 45 yaşındaki Mehmet tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını öne sürdü. İddiaya göre Mehmet, sevgi sözcükleriyle kandırdığı Şerife'nin 7 milyon TL değerindeki evini kendi üzerine geçirip sattıktan sonra kayıplara karıştı. Şerife'nin başına gelenleri duyan Müge Anlı "İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum" diyerek şaşkınlığını ifade etti.
70 yaşındaki Şerife Şimşek, Müge Anlı’nın programına katılarak, gönlünü kaptırdığı Kahramanmaraşlı 45 yaşındaki Mehmet Demir’in kendisini dolandırarak evini sattığını ve ardından kayıplara karıştığını iddia etti.
"Bal peteğim" diyerek kandırdı
Şimşek’in anlattığına göre, olaylar yaklaşık 1,5 yıl önce başladı. 40 yaşında dul kalan ve 30 yıl boyunca beş çocuğuna bakarak kimseye gönül vermeyen Şimşek, çalıştığı muz tarlasının işletmecisi Mehmet Demir ile tanıştı. Evlilik vaadiyle kendisine kandığını öne süren yaşlı kadın şunları söyledi:
“Biz tanıştığımızda Mehmet'in 60 yaşında yabancı bir hanımı vardı, onunla ayrıldı. Bana ‘bal peteğim’ derdi. Çok tatlı dilliydi. Onun sevgisi benim evimi elimden alıncaya kadarmış.
"70 yaşında içime bir kıpırtı girdi"
Mehmet ne yaptı bilmiyorum, 70 yaşında içime bir kıpırtı girdi. Beni tapu dairesine götürdü. Dairesini benim üstüme yapacağını söyledi. Benim evimi elimden aldı, kendi dairesini vermedi. Evi elimden aldı, sevgisi de bitti. Onunla beraber Hatay’a kaçmıştık. Yalancı Mehmet hani evlenecektik, ne oldu bizim hayallerimiz…”