Yeni Jeep Compass e-Hybrid Türkiye'de satışa sunuldu! İşte fiyatı...

eep, yenilenen Compass modelinin hibrit versiyonu olan Compass e-Hybrid'i Türkiye'de satışa sundu.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 85 yıllık SUV uzmanlığını modern tasarım ve hibrit teknolojisiyle birleştiren yeni Compass e-Hybrid, LIMITED ve SUMMIT donanım seviyeleriyle tanıtıma özel 2 milyon 620 bin liradan başlayan fiyatlarla müşterilerle buluşuyor.

Jeep'in köklü SUV mirasını modern tasarım anlayışı, ileri teknolojiler ve verimli hibrit güç ünitesiyle bir araya getiren yeni Compass, C-SUV segmentinde hem şehirli hem de çok yönlü bir kullanım deneyimi sunuyor.

Yeni Jeep Compass, markanın ikonik tasarım öğelerini modern çizgilerle yeniden yorumluyor. Modelin ön bölümünde yer alan 7'li Jeep ızgarası, markanın köklü geçmişine gönderme yaparken, daha ince formda tasarlanan LED aydınlatmalar ve kaslı motor kaputu güçlü bir duruş sağlıyor.

Profilde ise trapez formdaki çamurluklar, belirgin omuz çizgileri ve SUV karakterini vurgulayan gövde oranları, Compass'ın sağlam ve dinamik görünümünü destekliyor.

Ayrıca yeni Compass markanın arazi kimliğinin bir parçası olarak her donanım seviyesinde standart olarak Selec-Terrain sürüş modları seçeneklerini sunarak zorlu yol şartları için müşterilere farklı sürüş seçeneklerini sunuyor.

Avrupa'da tasarlanıp geliştirilen yeni Jeep Compass, günlük kullanım ihtiyaçlarını, uzun yol konforunu ve markaya özgü sağlamlık algısını tek potada buluşturuyor. Yenilenen mimarisi, genişleyen iç mekânı ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla yeni Compass, C-SUV segmentinde dengeli ve rafine bir model olarak öne çıkıyor.

Jeep DNA'sını taşıyan güçlü ve modern tasarım

Yeni Compass'ın aerodinamik olarak optimize edilen gövde yapısı hem yakıt verimliliğine katkı sağlayıp hem de sürüş konforunu artırırken, SUMMIT donanımında sunulan LED Matrix ve LIMITED donanımı ile gelen Full-LED farlar da gece sürüşlerinde görüş kalitesini yükseltiyor.

Yeni Jeep Compass, pasifik mavi, Yosemite gri, volkanik siyah, Antarktika beyaz ve Amazon kahve olmak üzere 5 farklı dış renk seçeneğiyle siyah tavanlı çift renk olarak sunuluyor.

Bu yeni nesil mimari, sürüş konforu, yol tutuşu, gövde rijitliği ve ileri teknolojilerin entegrasyonu açısından önemli avantajlar sunuyor. Modelin 200 milimetre (mm) yerden yüksekliği Compass'ın güçlü SUV duruşunu tamamlıyor.

4 bin 552 mm uzunluğu ve 2 bin 795 mm aks mesafesiyle yeni Jeep Compass, sınıfındaki rakiplerine göre geniş ve ferah bir yaşam alanı sunuyor. Modelde, artırılan diz mesafesi, arka koltukta seyahat eden yolcular için daha yüksek konfor sağlarken, 40/20/40 oranında katlanabilen arka koltuklar ve 550 litrelik bagaj hacmi, Compass’ı günlük yaşamdan uzun yolculuklara kadar her senaryoya uyumlu hale getiriyor.

- Rafine, kullanışlı ve dijital çözümlerle donatılan iç mekan

Yeni Compass'ın iç mekanında modern, sade ve kaliteli bir tasarım anlayışı hakim. Yumuşak dokulu yüzeyler, kaliteli kaplamalar ve ergonomik yerleşim, sürücü ve yolcular için konforlu bir atmosfer yaratıyor. 34 litrelik ön saklama alanı, geniş orta konsol ve akıllı depolama çözümleriyle destekleniyor.

Yeni model, dijitalleşen kokpitiyle dikkati çekiyor. Tüm donanım seviyelerinde standart olarak sunulan 10,25 inç dijital gösterge paneli ve 16 inç multimedya ekranı, sürücüye sezgisel ve hızlı bir kullanım sunuyor. Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği sayesinde akıllı telefon entegrasyonu zahmetsiz hale geliyor.

Türkiye pazarında ilk etapta hibrit motor seçeneğiyle satışa sunulan modelin benzinli motor ile elektrikli motorun birlikte çalıştığı 48V hibrit sistemiyle, 145 BG sistem gücü üretiyor.

eDCS6 çift kavramalı otomatik şanzımanla sunulan bu yapı, şehir içi sürüşlerde sessiz ve akıcı bir karakter sergilerken, uzun yolculuklarda verimliliği ön plana çıkarıyor.

WLTP birleşik çevrimine göre 5,6–5,7 litre/100 kilometrelik ortalama yakıt tüketimi sunan Compass e-Hybrid, performans ve ekonomiyi dengeli biçimde bir araya getiriyor.

- Gelişmiş LIMITED ve SUMMIT donanım seviyeleri

Yeni Jeep Compass LIMITED donanım seviyesi, markanın karakteristik SUV tasarımını modern ve fonksiyonel detaylarla bir araya getirirken, dış tasarımda Full LED farlar, LED gündüz sürüş farları ve 18 inç alaşım jantlar, güçlü ve dengeli bir görünüm sunuyor.

İç mekanda 10,25 inç dijital gösterge paneli ile 16 inç multimedya ekranı standart olarak sunulurken, kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto desteği dijital deneyimi tamamlıyor.

Güvenlik tarafında ise seviye 2 otonom sürüş desteği, adaptif hız sabitleyici, şerit ortalama asistanı, aktif acil frenleme ve trafik işareti tanıma sistemi gibi ileri sürüş destekleri standart olarak yer alıyor.

Tanıtıma özel sınırlı sayıda araçta sunulan FOCAL Hi-Fi ses sistemi, üst düzey bir akustik performans ile sürüş keyfini daha da ileri taşıyor. Selec-Terrain sürüş modları sayesinde Compass, farklı yol ve hava koşullarına kolaylıkla uyum sağlayabiliyor.

- "Yeni Compass'ın Türk müşterilerinin beklentilerine çok iyi cevap vereceğine inanıyorum"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Jeep Marka Direktörü Selim Eskinazi, yeni Jeep Compass'ın, Jeep markasının Türkiye'deki büyüme yolculuğunda son derece önemli rol üstlenecek bir model olduğunu belirtti.

Eskinazi, C-SUV segmentinin en güçlü oyuncularından biri olan Compass'ın yeni nesliyle hem satış adetlerini artırmayı hem de markanın pazardaki konumunu daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Tamamen yenilenen mimarisi, hibrit teknolojisi, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve Jeep markasını segmentinde ayrıştıran arazi yetkinliğiyle yeni Compass'ın Türk müşterilerinin beklentilerine çok iyi cevap vereceğine inanıyorum. Geniş iç hacmi, teknolojileri ve Türkiye pazarı için özel olarak oluşturduğumuz donanım ve paket yapısıyla müşteri faydasını en üst seviyeye çıkarmayı amaçladık. Yenilenmekte ve genişlemekte olan bayi ağımızla, yeni Compass'ın Jeep markası için Türkiye'de yeni bir dönemin önemli kilometre taşlarından biri olacağına inanıyorum."