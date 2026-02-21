e-Devlet'te üç harfli kabus! Denetimler sıklaştı emeklilikler teker teker iptal ediliyor

Maaşlar faiziyle geri isteniyor

Hileli yöntemlerle emekli olduğu belirlenen kişilerden yalnızca maaş kesintisi yapılmıyor. SGK, bugüne kadar ödenen emekli maaşlarını ve sağlanan sağlık hizmetlerinin bedelini yasal faiziyle birlikte geri talep ediyor. Sürecin haciz işlemlerine ve "resmî belgede sahtecilik" suçlamasıyla yargılamaya kadar uzanabildiği ifade ediliyor.