İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler

İstikbal, yeni sezon koleksiyonunu tanıttığı reklam filmiyle yaşam alanlarını kişisel tarzın sahnesine dönüştürüyor. Modern tasarım çizgileri, fonksiyonel çözümler ve estetik detaylarla şekillenen yeni koleksiyon, konforu ve şıklığı bir arada sunarak evlere karakter kazandırmayı hedefliyor.

Türkiye’de mobilya sektörünün lider kuruluşu İstikbal, yeni koleksiyonu için hazırladığı reklam filmini yayınladı. “Nerde görsek tanırız… Bu onun tarzı” söylemiyle başlayan film, her bireyin kendine özgü yaşam stilinin evlerine yansıttığı anlayışından hareketle, İstikbal’in zengin ürün dünyasını etkileyici bir anlatımla sunuyor.

İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler - Resim: 0

Günün farklı anlarından ilham alınarak hazırlanan lansman filminde, sabahın enerjisinden hafta sonunun keyfine, aile sıcaklığından eğlence dolu anlara kadar hayatın içinden birçok sahneye yer veriliyor. Lansman filmi İstikbal’in tüketicisine yalnızca mobilya sunan bir marka olmanın ötesinde, kişisel yaşam tarzını tamamlayan bir anlayış sunduğunu güçlü biçimde ifade ediyor.

İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler - Resim: 1

İstikbal’in yeni sezonda yer alan ürünlerinden Shine Koleksiyonu modern tasarım diliyle öne çıkarken, Lexus ve Destina koleksiyonları ise fonksiyonel çözümleri, estetik detayları ile evlerde özgün atmosferler oluşturmayı hedefliyor. Konfor, kalite ve şıklığı bir arada sunan İstikbal’in yeni tasarımları, kullanıcıların kendi tarzlarını evlerinde özgürce yansıtmalarına olanak sağlıyor.

İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler - Resim: 2

“Tarzını konuşturanlar İstikbal’de” mottosuyla yayınlanan yeni lansman filmi ile İstikbal, yenilikçi vizyonunu ve yaşam alanlarına değer katan tasarım anlayışıyla yeni sezonda adından sıkça söz ettirmeye devam edecek.

İstikbal’den yeni sezona güçlü giriş: Tarzını konuşturan evler - Resim: 3

Detaylı bilgiler için istikbal.com.tr’yi ziyaret edebilir veya İstikbal mağazalarına uğrayabilirsiniz.

