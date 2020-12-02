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Türk profesör Uğur Şahin'in geliştirdiği Pfizer/BioNTech aşısına İngiltere'den onay

İngiltere'de Türk profesör Uğur Şahin'in corona virüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımını resmi olarak onaylandı.

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Türk profesör Uğur Şahin'in geliştirdiği Pfizer-BioNTech aşısının kullanımını onayladığını ve önümüzdeki haftadan itibaren ülke genelinde kullanılacağını açıkladı. 

İngiliz hükümeti sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Hükümet, bugün Bağımsız İlaç ve Sağlık Ürünleri Yönetmeliği Ajansı (MHRA) tarafından tavsiye edilen Pfizer-BioNTech’in Covid-19 aşını onaylamayı kabul etmiştir. Aşı, bir sonraki adımdan itibaren İngiltere genelinde kullanıma sunulacak" ifadeleri kullanıldı. 

Aşının fiyatı belli oldu
AB'nin koronavirüs aşısı üreten firma ile anlaşması kapsamında, 300 milyon doz karşılığında 4,65 milyar euro (Yaklaşık 42 milyar Türk lirası) ödeyeceği açıklandı. İki doz halinde uygulanan aşının maliyeti Avrupa ülkelerinde yaklaşık 31 euroya (280 TL) denk geliyor.

Başarı oranı yüzde 95
Geçen hafta Pfizer ve BioNTech, corona virüsü aşısının etki oranının yüzde 90’lara ulaştığını açıklarken test sonuçlarının bütün detaylarını kamuoyu ile paylaştı. Yapılan açıklamada geliştirilen Covid-19 aşısının başarı oranının yüzde 95 olduğu ve hiçbir ciddi yan etki görülmediği açıklanmıştı.

Dağıtım nasıl yapılacak?
Pfizer ile BioNTech ortaklığı tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk partisinin, United Havayolları tarafından soğutulmuş olarak özel çantalarda ABD içinde charter uçuşlarıyla dağıtımına başladığı belirtilmişti.

Yetkililer, söz konusu aşının FDA tarafından acil durum onayı verilinceye kadar ABD vatandaşlarına yapılmayacağı dile getirildi.

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