Tabip Odası'ndan ürperten açıklama! ‘İstanbul’da insanlar acilde yatak beklerken ölüyor’

İSTANBUL koronavirüsün başkenti oldu. Vaka ve ölüm sayılarında birinciliği elinde bulunduran İstanbul'la ilgili İstanbul Tabip Odası'ndan tüyler ürperten açıklama geldi: " İstanbul’da birçok hastanede hastalar acil servislerde yatış sırası beklerken can veriyor. Doktorlar hastalar arasında seçim yapıyor..."

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İstanbul Tabip Odası (İTO), Covid-19’da gelinen son durumu, günlük vaka sayısı ve özellikle İstanbul’daki yoğun bakım doluluk oranları hakkında açıklama yaptı. İTO Başkanı Dr. Pınar Saip, Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Recep Koç, Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu ve Dr. Murat Ekmez son bilgileri paylaştı.

Covid-19 dışındaki hastalar için ayrılan yataklar azalıyor

Pınar Saip, “Kasım ayındaki vaka sayıları Nisan ayını geçmiş durumda. İstanbul Türkiye'nin yüzde 20'sini oluşturmaktadır vakaların çoğu da İstanbul'da bulunmaktadır” dedi. Hastanelerde yatak sayıları ve yoğun bakımların durumunu anlatan Saip, “Özellikle covid olmayan hastalar için de sıkıntılı bir durum yaşanmaktadır. Covid-19 dışında yoğun bakım ve ameliyat ihtiyacı olanlar için ayrılan yataklar her geçen gün azalmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yatak olmadığından hastaneye yatamıyorlar

Tedavisinin hastanede devam etmesi gereken Covid-19 hastalarının yatak bulamama nedeniyle hastaneye yatamadığını söyleyen Prof. Dr. Rukiye Eker Ömeroğlu da "Bugün Türkiye'de binlerce Covid-19 hastası hastaneye yatması gerektiği halde yatak bulamamakta, bir yoğun bakım yatağının boşalması ve böylece sıranın kendisine gelmesini beklemektedir." dedi.

'SALGININ BAŞKENTİ İSTANBUL'DA ÖZEL VURGUN İTO Korona İzleme Grubu tarafından hazırlanan rapora göre İstanbul'da yoğun bakım yatağı sıkıntısı olduğunu belirten Ömeroğlu, “İstanbul salgının başkenti konumunu korumaktadır. İstanbul'da çok ciddi yoğun bakım yatak sıkıntısı yaşanmaktadır. Özel hastane patronları bu salgın günlerinde dahi kendi karının peşinde koşmakta, pandemi piyasasından pay kapmak için bir yandan SGK'dan ödeme alırken öte yandan can derdindeki vatandaşlardan para almaya devam etmektedirler" dedi.

Sıra beklerken acilde vefat ediyorlar

Dr. Murat Ekmez de İstanbul'da önemli seviyede yoğun bakım yatağı sıkıntısı olduğunu ifade ederek şu bilgileri verdi: “İstanbul'da insanlar acil müşahede odalarında yatak beklerken yaşamlarını yitiriyorlar. Yoğun bakım demiyorum servis yatağı beklerken insanların yaşamlarını yitirdiği bir kent İstanbul artık. Durumun Marmara bölgesinde de çok vahim olduğu ortada. Pandeminin ardından İstanbul'da 3 tane büyük hastane açıldı. Bütün bunlara rağmen kamu hastanelerinde günlük ortalama 30, 40 hastanın yatak bekler durumda olduğunu biliyoruz.”