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HABER /  EĞİTİM

LGS ve YKS'de müfredat belli oldu! MEB duyurdu

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını duyurdu.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Lise Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığını açıkladı.

Konu ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, “Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp, öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir.

Örnek soru kitapçıklarında yayımlanacak
Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir.

Yakından takip
Ayrıca, bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir” denildi.

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