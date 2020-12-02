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Kılıçdaroğlu’nun muhtarla buluşmasına MHP’li belediyeden engel

KAYSERİ’de MHP’li Pınarbaşı ilçesi Belediye Başkanı Memduh Uzunluoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtarlarla buluşacağı saate toplantı koyup zorunlu tutması tepkilere neden oldu.

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Toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyuran Belediye, toplantıya gelmeyen muhtarların 2021 yılı taleplerinin dikkate alınmayacağını da belirtti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Kayseri'de muhtarla gerçekleştireceği toplantısı öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. MHP’li Pınarbaşı Belediyesi'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun muhtarlarla buluşacağını açıkladığı saate toplantı koyduğu ortaya çıktı.

"Katılım sağlamayan muhtarların talepleri dikkate alınmayacak"

Toplantıyı kısa mesajla muhtarlara duyuran Pınarbaşı Belediyesi, “Belediye Başkanımız Memduh Uzunluoğlu katılımları ile O2 Aralık 2020 Çarşamba saat: 10:30'da mahalle muhtarlarımızla istişare toplantısı yapacaktır. Katılım sağlamayan muhtarlarımızın 2021 talepleri dikkate alınmayacaktır” ifadelerine yer verdi.

Tepkiler sonrası toplantı iptal edildi

Yaşanan gelişmelerin ardından CHP'lilerin duruma tepki göstermesi üzerine Uzunluoğlu'nun muhtarlara yeni bir mesaj göndererek muhtarlarla gerçekleştireceği toplantıyı iptal ettiği öğrenildi.

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