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Muhafazakar siyasetçi 20 erkekle seks partisinde basıldı! Pencereden atlayıp yaralandı

MACARİSTAN'ın muhafazakar lideri Viktor Orban'a yakınlığıyla bilinen Avrupa Parlamentosu parlamenteri Jozsef Szajer, Brüksel'de 20 erkeğin dahil olduğu bir seks partisinde yakalandı. Polis baskınından kaçmak için pencereden atlayan Szajer yaralandı.

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Son yıllarda AB ülkeleri içerisindeki en muhafazakar yönetime sahip olan Macaristan Başbakanı Viktor Orban’a yakınlığıyla tanınan deneyimli siyasetçi Jozsef Szajer bir seks skandalı ile gündeme geldi. Avrupa Parlamentosu’nda görevli olan 59 yaşındaki Szajer önceki gün Brüksel’de polisin düzenlediği bir baskınla yakalandı.

Covid-19 kurallarını ihlal eden yaklaşık 20 erkeğin bir seks partisi yaptığı ihbarı alan polis gece saatlerinde Brüksel’in göbeğindeki eve baskın düzenledi. Baskın sırasında panik olarak birinci kattaki daireden atlayan Szajer daha sonra yakalandı. Polise diplomat kimliğini gösteren Szajer’in bacağından yaralandığı açıklandı.

Partide uyuşturucu kullandı iddiası

Fidesz Partisi’nin LGBT haklarını engelleyen ve eşcinsel evliliği iptal kararı alan Viktor Orban’a en büyük desteği vermiş olması sosyal medyada alay konusu oldu. Evli olduğu öğrenilen Szajer’in partide uyuşturucu kullandığı da iddia edilirken deneyimli siyasetçi bu iddiaları yalanladı. Szajer’in sırt çantasında uyuşturucu madde bulunduğu açıklanırken, Macar siyasetçi bu uyuşturucu maddelerinin kendine ait olmadığını dile getirdi.

30 yıl önce partiyi kuran ekipteydi

Polis Covid-19 yasaklarını ihlal ettiği için Szajer de dahil olmak üzere 20 erkeğe 250 euro para cezası kesti. Dün gece bir açıklama yapan Szajer, “Covid-19 yasaklarını ihlal ettiğim için çok üzgünüm. Yaptığım sorumsuzluktu” dedi. Szajer, Fidesz Partisi’ni 30 yıl önce kuran ekipte yer almıştı.

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