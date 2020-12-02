CHP'de sayı artıyor! Muharrem Erkek de koronavirüse yakalandı

CHP'li Muharrem Erkek Twitter hesabından koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.Abone ol
CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Çanakkale Milletvekili c, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada korona virüs testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.
Erkek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle."
Bugün çektirdiğim tomografi sonucunda Covid-19 pozitif çıkmıştır. Tedavim başlamıştır. Maske, mesafe ve diğer önlemlere uymaya özen gösterelim. Sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle.— Muharrem Erkek 🇹🇷 (@MuharremErkek17) December 1, 2020
CHP'de daha önce İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık, Çorum Milletvekili Tufan Köse, Bursa Milletvekili Yüksel Özkan, Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ve Tokat Milletvekili Kadim Durmaz koronavirüse yakalandı.