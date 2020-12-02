Yeni tarama yöntemiyle bulundu iyileşen Kovid-19 hastalarında 3 ay sonra ortaya çıkıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile enfekte olan hastaların 3 ay sonra yeni bir tarama yöntemiyle incelenen akciğerlerinde hasar tespit edildi. Araştırmada, 3 ay sonra "nefes darlığı" ve "yorgunluktan" şikayetçi olan 10 hastadan 8'inin akciğerlerinde hasar tespit edildi.

Abone ol

BBC'nin haberine göre, Oxford Üniversitesinden bilim insanları, yaşları 19 ila 69 olan 10 hastanın akciğerlerini ksenon gazı kullanarak manyetik rezonans (MR) ile taradı.

Tarama sırasında ksenon gazını içine çeken hastalardan nefes darlığı çektiğini söyleyen 8'inde, akciğer hasarının işaretleri görüldü.

Hastaların Kovid-19 enfeksiyonundan 3 ay sonra "nefes darlığının" yanı sıra "yorgunluktan" şikayetçi olduğu ancak enfeksiyon sırasında hiçbirinin yoğun bakıma alınmadığı ya da ventilasyona ihtiyaç duymadığı belirtildi.

Hasar, geleneksel tarama yöntemleriyle tespit edilemiyor

Uzmanlar, hastalardaki akciğer hasarının, geleneksel tarama yöntemleriyle tespit edilemediğine de işaret etti.

Çalışmaya liderlik eden Profesör Fergus Gleeson, "Bir çeşit akciğer hasarı bekliyordum ancak karşılaştığımız seviyede değil." değerlendirmesini yaptı.

Gleeson ve ekibi, Kovid-19 enfeksiyonu sırasında hastaneye kaldırılmayan ve ciddi semptomlar göstermeyen kişilerde de benzer bulgulara rastlanıp rastlanmayacağını tespit etmek için taramayı 100 kişi üzerinde yapmayı planlıyor.



Solda sağlıklı akciğer, sağda ise Covid nedeniyle hasarlanmış akciğer görülüyor. Sağdaki daha büyük siyah bölgeler, oksijenin yeterince kana aktarılamadığını gösteriyor.

Tarama tekniği Sheffield Üniversitesi'nden Prof. James Wild'ın başkanlık ettiği bir ekip tarafından geliştirilmişti. Wild, bu tekniği Covid-19'dan kaynaklanan akciğer hasarını ve etkilerini gösterecek "biricik" yöntem olarak niteledi.