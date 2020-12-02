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Sivasspor'da UEFA maçı öncesi koronavirüs şoku!

İhlas Haber Ajansı

Perşembe günü UEFA zirvesini yaşayacak DG Sivasspor'dan yapılan açıklamada, iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 5. maçında yarın sahasında Villarreal ile karşılaşacak olan DG Sivasspor'da maç öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-beyazlılar, takıma yapılan koronavirüs testleri neticesinde iki futbolcu ve teknik heyetten iki kişide pozitif sonuca rastlandığını duyurdu.

Sivasspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Villarreal maçı öncesi A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize ve destek ekibimize dün kulüp tesislerimizde yapılan Kovid-19 PCR testi sonuçlanmış olup, iki sporcumuzun ve teknik heyetten iki kişinin test sonucu pozitif çıkmıştır. Dört ismin de izolasyon, takip ve tedavi süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda derhal başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.

Sivasspor'un paylaşımı:

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