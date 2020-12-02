Kayseri'de sahte peynir üretimine 55 bin TL ceza! Mide bulandıran görüntüler

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, geçen 27 Kasım’da Kocasinan ilçesinde bulunan bir işletmenin uygunsuz koşullarda peynir üretimi yaptığı bilgisine ulaştı. Bu kapsamda işletmeye polis ekipleriyle operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalarda işletmenin onaysız olarak sağlıksız koşullarda ve uygun olmayan hammadde kullanarak, sahte peynir ürettiği tespit edildi.