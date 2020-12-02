Dolar ve euroda günün ilk rakamları! 2 Aralık dolar ne kadar?

Dolar, 8 TL seviyesinin hemen altında yatay seyir izliyor. Piyasalarda küresel gelişmeler koronavirüste ikinci dalga ve lokallerin döviz işlemleri izleniyor.

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Dolar kuru 2 Aralık gününe 7,81 seviyesinde başlarken euro ise 9.43 civarında işlem görmeye başladı. Piyasalarda koronavirüs salgınında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaşanan hızlanmanın ardından açıklanan yeni önlemlerin ekonomiye etkisi takip ediliyor.

Saat 09:50'de piyasalar

Dolar/TL 8.58 zirvesinden ekonomi yönetiminde değişimle birlikte daha ortodoks politikalara geçiş beklentileriyle gerilediği 7.5’li seviyelerde lokal döviz altın alımlarıyla kalıcı olamamış ve 8 seviyesine yükselişti.

Bu yükseliş ardından ise kur 7.8 civarında genel olarak yatay bir seyir izliyor.