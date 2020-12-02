Altın sıçrama yapar mı? Şant Manukyan yatırımcıyı uyardı: Daha önce de söyledim

Bir süredir dalgalı seyrini sürdüren altın fiyatları için Şant Manukyan'dan dikkat çeken uyarılar geldi. Ünlü piyasa uzmanı Manukyan "Daha önce de söyledim, altının 2011 vakası gibi olmayacağını düşünüyorum" yorumunda bulundu. Manukyan, altında gelişmelerin olumlu olduğunu öne sürdü.

Abone ol

Altın yatırımcısının ve yatırım düşünen vatandaşın şu sıralar kafasındaki tek soru: altın yeniden sıçrama yapar mı?... Bu soruyu ünlü altın piyasası uzmanı İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Direktörü Şant Manukyan yanıtladı. Altın için dip seviyelerin henüz gelmemiş olabileceğini söyleyen, Manukyan altının geleceği için olumlu sözler sarf etti.

Altın fiyatlarında gelişmeler olumlu

Manukyan, İş Yatırım'ın YouTube kanalında yaptığı değerlendirmesinde altın fiyatları ile ilgili tahmini paylaştı. Manukyan, altında yaşanan fiyat hareketlerinin olumlu olduğunu fakat dip seviyelerin henüz gelmemiş olabileceğini söyledi.

"Daha önce de söyledim, altının 2011 vakası gibi olmayacağını düşünüyorum." açıklamasında bulunan piyasa uzmanı Şant Manukyan, "Açıkçası altının daha iyi bir performansı olacağını düşünüyorum." dedi.

Altın fiyatlarında dün yaşanan hareketlilikle beraber kırılmanın gerçek olduğunu söyleyebiliriz diye yorumda bulunan Manukyan şunları kaydetti:

"Öncü olarak takip ettiğimiz altın endekslerindeki güçlü hareket, altının kendisinden daha kuvvetliydi. Dip yaptığımızı henüz söylemiyorum fakat güzel bir hareket. Dolayısıyla gümüşte de bir toparlanma olursa, altında yavaş yavaş toparlanmanın başlayacağını söylemek mümkün olur diye düşünüyorum."

Gram altın sıçrama yapabilir

Piyasa uzmanı Şant Manukyan'ın altın fiyatları için söylediği dip seviyelerin görülüp görülmediği henüz belirsizliği korurken birçok uzman gram altın ve ons altın değerlendirmelerinde bu seviyelere çok yakın bir bölgenin dip oluşturabileceğini ve sıçramanın oradan sonra başlayacağını ifade etmişti. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'te önceki gün yaptığı yorumunda gram altının 3 gün içinde eski seviyelerine çıkabileceğini ifade etmişti.

Orta vadede rekor seviyelerin tekrar aşılacağını belirten Memiş, önümüzdeki senenin ortasına doğru yeni sert düşüşler beklediğini belirtmişti.