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HABER /  AK PARTİ

Numan Kurtulmuş'tan Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Türrkiye'nin milli güvenlik sorunu olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır" sözleriyle eleştirdi.

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini eleştirdi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanının muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır. Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarf edildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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