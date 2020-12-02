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Sergen Yalçın eleştirilere isyan etti: Ne yaptım ki ben?

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe derbisine damga vuran görüntüsüne dair ilk kez konuştu. Sergen Yalçın, "Benim Fenerbahçe maçında saha kenarındaki davranışlarımı eleştiriyorlar. Ne yaptım ki ben?" dedi.

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4-3 kazanılan Fenerbahçe derbisindeki davranışları için eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Hürriyet'e konuştu.

Derbide merak edilenleri anlatan Sergen Yalçın, nasıl bir teknik direktör karakterine sahip olduğunu, "O ana, maçın atmosferine ve takımın oyununa göre değişiyor duygularımız. Ben bilerek hiçbir şey yapmam. Eğer takımım coşkulu oynarsa, güzel oynarsa ben de onlarla birlikte kulübede aynı heyecanı, aynı duyguları paylaşıyorum Oyunun içinde oluyorum. Takımın oyunu belirler benim coşkumu. Kötü oynuyorsak bu bana da yansır. Harika bir ekibim var. Tüm çalışmaları yapan, analiz eden mükemmel bir ekip. Bana sadece final kalıyor. Orada da ben üstüme düşeni yapmaya çalışıyorum.'' sözleriyle özetledi.

''Teknik adamlıktaki sorumluluk çok daha başka''
Hangisi daha zor? Futbolculuk mu, antrenörlük mü? şeklindeki soruya yanıt veren Sergen Yalçın, "Ben futbolcuyken çok rahattım. Çünkü sahadaki problemi tek başıma ben çözüyordum. Ama teknik adamlıktaki sorumluluk çok daha başka." ifadelerini kullandı.

''Ne yaptım ki ben?''
48 yaşındaki teknik adam Fenerbahçe derbisindeki eleştiriler hakkında şöyle konuştu; "Benim Fenerbahçe maçında saha kenarındaki davranışlarımı eleştiriyorlar. Ne yaptım ki ben? Ben Beşiktaş Teknik Direktörüyüm. Oyuncularımla, takımımla birlikteyim. Tabii ki 4. hakemle konuşmam gerekiyorsa konuşacağım. Bizim muhatabımız o. Bunda eleştirilecek ne var ben hiç anlamadım. İnsanlar eleştirmek için bahane arıyorlar."

''Çok özel bir çalışma yapmadık''
Derbi için özel bir çalışma yapmadıklarını belirten Yalçın, "Çok özel bir çalışma yapmadık. Ama her maçın kendine özel bir havası, atmosferi var. Nasıl ki Anadolu takımları büyük maçlara hazırlanırken, motive oluyorlarsa bu tür karşılaşmalarda da oyuncular kendileri motive oluyorlar." dedi.

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