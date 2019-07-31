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Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

Türk-İş'i ziyaretinde Kılıçdaroğlu'ndan son dakika açıklamalar...

Türk-İş'i ziyaretinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son dakika açıklamalar yaptı. "Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var?" diyen Kılıçdaroğlu, "Siyasi ahlak yasasını çıkartalım" önerisinde bulundu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Yönetici yakını sadece CHP'de mi var? Siyasi ahlak yasasını çıkaralım" önerisinde bulundu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Şirketleri kurtar işçiye para yok anlayışını kabul etmiyoruz. Astronomik rakamlar istenmiyor makul oranlar isteniyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle: 

"Şirketleri kurtar işçiye para yok"

-Şirketleri kurtar işçiye para yok anlayışını kabul etmiyoruz. Astronomik rakamlar istenmiyor makul oranlar isteniyor. Elektriğe yapılan zam kadar yap sen de. Soğanı patatesi söylemiyoruz.

Kıdem tazminatı sözleri

-Kıdem tazminatı hakkında sendikalar kendi aralarında oturup uzlaşırsa bizim açımızdan sorun yok. Sendikalara rağmen teklif gelirse muhalefet edeceğimizi söyledik.

-İş kazaları felaket durumda. Avrupa'da birinci dünyada üçüncüyüz. Hergün beş kişi hayatını kaybediyor. Ölenlerin çoğu sigortasız öldükleri gün sigorta yapılıyor. 

Türk-İş'in yaptığı çalışmalar bizim için çok önemlidir. 

"Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var?"

-Belediye başkanlarının akrabalarını yönetime getirilmelerini doğru bulmuyoruz. Bunların çoğu çözüldü. Bunların hepsi çözülecek. Aile kadrolaşması sadece CHP'de mi var? Sayın Davutoğlu siyasetçi için etik kurallarını getirdi geri çektiler. Buradan TBMM Başkanı'na açık çağrı yapıyorum: Siyasi ahlak yasasını çıkartalım. 

"Kalanlar da ayrılacak"

Arkadaşların bir kısmı görevlerinden ayrıldı kalanlar da ayrılacak. Bazı belediyelerde verilen durum da doğru değil. Örneğin Selçuk Belediye Başkanı'nın yakını kendisi belediye başkanı olmadan çok önce orada çalışıyordu. 

"AK Partili belediyeler yaptığında neden yazmıyorsunuz?"

-Havuz medyasına teşekkür ederiz ama aynı şeyi AK Partili belediyeler yaptığında neden yazmıyorsunuz? Siz gerçekten gazetecilik yapıyorsanız diğerlerini de yazın. 

Bürokratlara çift maaş

-Bu kadar işsizliğin olduğu yerde bu doğru değil. Bazıları şirkette görev alıp sonra o şirketlerin denetiminden de sorumlu oluyor.

"Türkiye'de bir Suriye çalıştayı yapılmalı"

-Barış koridoru da olabilir özel bir bölge de olabilir. Türkiye'de bir Suriye çalıştayı yapılmalı. Türkiye'de bütün tarafların olduğu bir Suriye çalıştayı yapılmalı. Suriye'deki olayları bütün boyutlarıyla değerlendirmek zorundayız. 

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