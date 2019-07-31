Galatasaray Emre Mor transferini KAP'a bildirdi! Emre Mor yolda geliyor

Galatasaray Kulübü'nden beklenen son dakika haberi geldi Galatasaray Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. 22 yaşındaki futbolcunun bugün 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.

Galatasaray, Emre Mor transferinde muradına erdi. Galatasaray, geçici transfer konusunda Celta Vigo ve Emre Mor ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın "Emre Mor için birazdan KAP açıklaması yapacağız." ifadesinden kısa bir süre sonra resmi açıklama geldi. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel Futbolcu Emre Mor'un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Profesyonel futbolcu Emre Mor’un Kulübümüze geçici transferi konusunda Futbolcu ve Kulübü RC Celta de Vigo ile resmi görüşmelere başlanmıştır. pic.twitter.com/ixXCH5OfCy — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 31, 2019



Yıldızı Danimarka'da parladı

Danimarka'da yıldızı parlayan milli oyuncu, 2016'da Borussia Dortmund'a transfer olmuş ancak fazla forma şansı bulamayınca 2017'de 13 milyon euro karşılığında Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu. Geçtiğimiz sezon 12 resmi maçta forma giyen Emre Mor, A Milli Takım'da 15 maçta 1 gole imza attı.





Emre Mor'dan paylaşım

İmza için yola çıkan genç oyuncu Instagram hesabından bir fotoğrafını "Yakında görüşmek üzere Galatasaray" notuyla paylaştı. Emre Mor'un bugün 18.30'da İstanbul'da olması bekleniyor.



