Tunus'a koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme yardımı!
Milli Savunma Bakanlığı, Tunus'a Covid-19'la mücadele kapsamında kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini duyurdu.Abone ol
Türkiye'nin yardım eli; koronavirüsle mücadele eden ABD, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'dan sonra Tunus'a da uzandı.
Talimatı Erdoğan verdi
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi.
Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan’ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve #COVID19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus’a gönderildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/xU6yI1TPrG— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 8, 2020
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