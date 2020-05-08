HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin, size zengin olma şansı verir
ADV Zekat ve Fitrenle Sen de Bir Kelebek Uçur

Tunus'a koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme yardımı!

Milli Savunma Bakanlığı, Tunus'a Covid-19'la mücadele kapsamında kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini duyurdu.

Abone ol

Türkiye'nin yardım eli; koronavirüsle mücadele eden ABD, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'dan sonra Tunus'a da uzandı. 

Talimatı Erdoğan verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 822 bini aştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye genelinde 150 bin kişiye bağışıklık testi! Sonuçlar 15 gün sonra çıkıyor
Koronavirüs cinsel yolla da bulaşıyor! Çinli bilim insanlarının korkutan araştırması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eminönü'nden fotoğraf göstererek uyardı! İyi değil
AK Parti baro ve odalarla ilgili çalışmalara başladı! İşte değişiklik maddeleri
İşte CHP'nin Selçuk Bayraktar oyunu
Türkiye'ye operasyon çekmeye kalkan küresel finans çetesinin hedefi ne?
ÖNCEKİ HABERLER
Fahrettin Altun'dan İngiltere tepkisi! Türkiye karşıtı her habere...
BM'den uyarı: Kovid-19 ayrım yapmamasına rağmen nefret söylemi tsunami gibi büyüyor
Rıdvan Dilmen'den TFF'ye bombardıman: Rezalet
Hırvatistan’da savunma bakanı istifa etti! Bakın sebebi neymiş
Kongo Cumhuriyeti’nde yıldırım düştü: 20 kişi öldü
İbrahim Gökçek kimdir Grup Yorum gitaristi neden öldü kaç yaşındaydı?
Yorumlar 1 yorum