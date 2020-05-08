Tunus'a koronavirüsle mücadele için tıbbi malzeme yardımı!

Milli Savunma Bakanlığı, Tunus'a Covid-19'la mücadele kapsamında kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri gönderildiğini duyurdu.

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Türkiye'nin yardım eli; koronavirüsle mücadele eden ABD, İngiltere, İtalya, Almanya ve İspanya'dan sonra Tunus'a da uzandı.

Talimatı Erdoğan verdi

Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Tunus'a gönderildi.