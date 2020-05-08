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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Eminönü'nden fotoğraf göstererek uyardı! İyi değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Eminönü'nde trafik yoğunluğunu gösteren bir fotoğraf paylaşarak vatandaşları uyardı. Bakan Koca, 'Bu gidiş eve değilse, iyi değil.' dedi.

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Bakan Koca yaptığı paylaşımda 'Eminönü, salgın öncesi günlerin hareketliliğine dönmüş görüntüsü verdi. Trafik sıkışıklığına kadar! Salgınla mücadelede her şey daha iyiye giderken, aceleci olmayalım. Otomobil güvenli olabilir. Ama kapıyı açıp, dışarı çıkana kadar.' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son durum

Bakan Koca, dün akşam Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti.

Test 1 milyon 265 bini aştı

Son 24 saatte 30 bin 395 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 265 bin 119'a ulaştı.

4 bin 782 kişi taburcu oldu

Son 24 saatte 4 bin 782 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984 oldu. Bin 260 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 665 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Koronavirüs yoğun bakımında duygulandıran görüntüler Galeriye Gözat
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