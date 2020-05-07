Dünya genelinde koronavirüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 822 bini aştı
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 822 bini aştı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği 'Worldometer' internet sitesine göre; dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 265 bin 116 kişi hayatını kaybetti.
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Hastalığa yakalanan 1 milyon 303 bin 793 kişi de iyileşti.
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Dünya genelinde virüsün bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 822 bin 295'e yükseldi.
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ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu.
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