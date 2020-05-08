Rıdvan Dilmen'den TFF'ye bombardıman: Rezalet

Rıdvan Dilmen, liglerin 12 Haziran'da başlayacak olmasıyla ilgili ''Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamanın özeti, rezalet. Amatörlerimizin, BAL'daki çocukların ne suçu var. Onları dillendirmeyin, hatta hemen karar verin, size ekonomik destek vermeye çalışacağız deyin.'' yorumunda bulundu.

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Spor yorumcularından Rıdvan Dilmen, NTV'deki %100 Futbol programında gündemi değerlendirdi ve TFF'nin ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kulüpler Birliği ile telekonferans yapmıştı Nihat bey, o gün de 12 Haziran'da seyircisiz denmişti, aradan 15 gün geçti, yine bu tür bir açıklama geldi. TFF'nin doğru hareket ettiğini düşünmüyorum açıkçası. TFF özerktir, başkanı önemli bir mevkidedir. TFF'nin önemli bir özelliği var, çok değerli doktorları var. 15 tane profesör, doçent. Dışarıdan da enfeksiyon ile ilgili danışmanları da var. Sık toplantı yaptılar, 35 sayfalık bir protokol ortaya çıktı. Değerli bilim insanlarının verdiği rapor üzerinden TFF karar alacak. TFF ne yaptı? Nihat bey Sağlık Bakanımız ile görüştü, raporu sundu, akşam sayın Fahrettin Koca, oynansın ya da oynanmasın diye bir şey konuşmadık dedi. Bir gün sonra TFF toplantı yaptı, 14:00'te de Nihat bey, bütün basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Nihat bey, Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının Bilim Kurulu ile karar alacağız dedi. Sağlık Bakanının açıklamasından 24 saat geçmeden bunu söyledi, bunda bir kere problem var. Akşam Sağlık Bakanımız, daha net ifadelerle Nihat beyin söylediklerinin doğru olmadığını söyledi. Bu tartışmalara neden oldu.

Türkiye'de ilk vaka 11 Mart'ta oldu, günlercen Çarşamba ya da Perşembe'Ydi. 12 Mart'ta, akşam 20:55'te Başakşehir - Kopenhag maçı vardı, o maç seyirciliydi. O maçtan önce Nihat bey, gündüz saatlerinde maçlar seyircili devam edecek dedi, ta ki 19:20'de İbrahim Kalın bey maçlar seyircisiz oynanacak diyene kadar. Devlet, Bilim Kurulu ile karar aldı. Başakşehir maçında full gibi bir seyirci vardı.

Galatasaray, 15'ine kadar küçük küçük eleştiriler yaptı, TFF topa girmeden seyretti olayı. Galatasaray - Beşiktaş maçı sonrasında birçok oyuncu, teknik adam veryansın etti, haklı olabilirler ama haklı demem için bugün de idmana çıkmamalı. 18 Mart'ta, Nihat bey, Mehmet Sepil bey ve kulüplerle görüşüyor, 19 Mart'ta sayın Kasapoğlu'ndan randevu istiyor. Toplantı yapıldı, şunu söylediler, 'Kulüplerle görüştük, oynamak istemiyorlar'. Bu çok önemli, devletten istekte bulundular. Devlet de 19 Mart'ta haklısınız, iptal ediyoruz dediler. İstek Kulüpler Birliği ve TFF'den geldi.

''Oynamak isteyenler niye konuşmuyor?''

Şimdi ne oldu? Nihat bey gitti, 35 sayfalık raporumuz var, buyurun sayın bakan dedi. Ama kulüpler oynamak istiyor ya da istemiyor demedi. Sağlık Bakanlığı da, sizin sağlık kurulunun raporu bu, değerlendireceğiz dedi. Televizyonlarda ve gazetelerde bir tane yönetici, başkan, teknik direktör veya oyuncuda oynamak istiyoruz diyen duydunuz mu? Dün akşam Göksel bey ile görüştüm, biz oynamak istiyoruz dedi. Bugün Mehmet Sepil bey ile de görüşeceğini, muhtemelen onun da oynamak isteyeceğini söyledi. Oynamak istemeyen herkes konuşuyor, oynamak isteyenler niye konuşmuyor?

''Sonunda götürecekler devlete''

Kulüpler Birliği görüşecekti, 'Arkadaşlar istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İşte rapor bu' diyecekti. Oy çokluğu mu, oy birliği mi, bilmem. Sonunda götürecekler devlete, biz istiyoruz ya da istemiyoruz diyecek. Böyle yapmıyorlar. Almanya'da federasyon ve Kulüpler Birliği, Merkel hükümetine oynamak istiyoruz dedi. İspanya'da da aynı şey oldu, hükümete götürdüler. Burada ayrı parantez, İspanya'da yıllık yayın geliri, 2 milyar 200 bin euroymuş ve belli yüzde İspanya hükümeti alıyormuş. Yüzde 5 alsa, 110 milyon euro yapar.

''Bu kadar net aslında''

Eğer Göksel bey oynamak istiyorsa, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor oynamak istiyorsa, Ankaragücü, Kayserispor oynamak istemiyorsa ki öyle, istemeyenler söylüyor, konuşurlar ve bu rapor doğrultusunda hazırlanamayız demeli. Bu kadar net aslında! Sağlık Bakanı da haklı bir şekilde siz ne istiyorsunuz dedi? Sağlık Kurulunuz var, ben oynayıp oynamamanız konusunda tavsiye yapabilirim dedi. Sağlık Bakanı açıklama yaparken, siz farklı bir açıklama yaparsanız, sizin açıklamanız karşısında farklı bir açıklama yapmak zorunda kalan bir bakan olmamalı.

''Bu virüsün öngörülür bir tarafı yok''

Sayın Cumhurbaşkanının çok önemli bir cümlesi var, yeni normal hayat. Bu virüsün öngörülür bir tarafı yok, çok şükür ülkemizde iyi gitse de, ortalıkta virüs var. Bununla birlikte ekonomi de önemli görüldüğü için, AVM'ler, berberler, bir takım esnafımız yavaş yavaş dükkanları açacaklar. Futbol ekonomisi de öyle. UÇK dahil kurullar çalışmıyor TFF'de. Türkiye'de ligler başlayana kadar hiçbir oyuncu sözleşmesini feshedemez kuralı getiriyorlar şu anda. Ücretini alamadığı için bir kanuni hakkı varsa, lig başlayana kadar isteyemezsin diyorlar. Karius FIFA'dan parasını alıyor, Skrtel alıyor, Ahmet alamıyor, onu buradaki UÇK'ya yönlendiriyorlar. Diyelim oyuncu oynamak istemiyor, fesih de edemiyor.

''Bu oyuncuları niye ortaya atıyorsunuz?''

Ben oynanmasın diyen bir insan değilim, benim böyle bir yetkim de yok, ortadayım. Hakikaten ortadayım. Ama basın toplantısında asla katılmadığım bir konu var. Amatör kümeler, BAL ligi, 3. Lig, 2. Lig diyor. Süper Lig ve 1. Lig'i hadi kontrol edebilirsiniz ama amatörleri, BAL Ligi'ni... Amatör bu çocuklar, binlerce amatör takım var. Köyde, ilçede, Anadolu'da... Oynatmayın kardeşim, kazandıkları 3-5 parayı bütçenizden verirsiniz, kapatırsınız onu da. Amatör oyuncular, BAL Ligi oynatmanın anlamını ben anlamış değilim. İstanbul'da herhangi bir amatör takım gidecek bir yere, ne imkanlarla oynayacakları belli değil. Bu ne, ben anlamadım? Ben 2'yi de iptal ederim, çıkan takımları çıkarırım, küme düşmeyi kaldırırım. Bu oyuncuları niye ortaya atıyorsunuz?

''Rezalet''

Nihat Özdemir'in yaptığı açıklamanın özeti, rezalet. Amatörlerimizin, BAL'daki çocukların ne suçu var. Onları dillendirmeyin, hatta hemen karar verin, size ekonomik destek vermeye çalışacağız deyin.

''12 değil de 26'sında başlanabilir''

Rıza hoca, oynamak istemediğini beyan etti. Başkan oynamak istiyor dedi bana, ne yapacağız şimdi? Galatasaray gruplar halinde 28 Nisan'dan beri çalışıyor, Sergen Yalçın da çalışıyor, oyuncuları yurt dışından getirdiler. Bir önerim olacak, 12 değil de 26'sında başlanabilir. Niye? Oyuncuların karantinadan çıkmak için daha 10 günleri var. Bu 2 haftalık sürede de oyuncuları maçları oynayacak mental psikoloji ile hazırlamak lazım. 2 hafta, 2 haftadır, oyuncular tedirgin. Burada süre de kazanmış olursunuz. Bu işi kaosa götürüyorlar, çok da sıkıntı oluyor.