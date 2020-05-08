İşte CHP'nin Selçuk Bayraktar oyunu

Hadi Özışık'ın Youtube kanalının bu akşamki konukları Süleyman Özışık ile Abdurrahman Uzun oldu. Süleyman Özışık ve Abdurrahman Uzun, Selçuk Bayraktar'a oynanan oyunu anlattı.

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Gazeteci Süleyman Özışık, Selçuk Bayraktar'a çekilen operasyonun yerel seçimlerle birlikte başladığını söyledi. Operasyonun bir ayağını sosyal medyanın diğer ayağını ise Veli Ağbaba'nın olduğunu belirten Özışık, CHP'deki bir kitlenin buradan gelen her şeyi doğruymuş gibi paylaşarak gündem yarattığını ileri sürdü.

Hadi Özışık'ın Youtube kanalının bu akşamki konukları Süleyman Özışık ile Abdurrahman Uzun oldu. Selçuk Bayraktar'a operasyon çekileceğini geçtiğimiz hafta söylediğini anlatan Uzun, CHP'nin kamuoyuna "cambaza bak" oyunu oynadığını ileri sürdü.

İşte programdaki konukların sözlerinden bazı satır başları;

Abdurrahman Uzun: Cambaza bak oyunu oynuyorlar

"Hatırlarsanız 2017'de Reza Zarraf diye dava var ve kimse ne olduğunu bilmiyor. İşte bu dava cambaza bak davasıdır. Bize oraya baktırıyorlar ve görmemiz gerekeni göstermiyorlar.

Sirk kuruldu, sirkin üzerinde bir ip ve ipin üstünde bir cambaz. Bizi oraya baktırıp cüzdanlarımızı alıyorlar. Bize yaptıkları manzara bu!

Dün bir tweet gördüm. Kalkıp birisi diyor ki 32 milyon insan enfekte olacak. Bir bakıyorum 19 bir retweet var. Beş dakika sonra o 32 milyon değil, 320 bin olacaktı. Bakıyorum 15 retweet! Yani gerçek sahaya çıkana kadar yalan dünyayı 3 kez dolaşıyor.

Sosyal medya operasyonun sırları

Kaç saat oldu, Mustafa Selanik, Ankara Kuşu hesaplarının gerçek isimlerini vererek operasyonu anlattım. Operasyon şöyle başlıyor. İlk önce fake bir hesaptan bir tweet atıyorlar. Ondan sonra bu büyük hesaplar devreye giriyor. Bunu alıyor haber siteleri "sosyal medyada böyle konuşuluyor" ardından da FOX TV ile bunu tüm Türkiye'ye yayıyorlar. Bütün operasyonun çizelgesi bunun üzerine."

Süleyman Özışık: Operasyon yeni başlamadı

"Selçuk Bayraktar operasyonu yeni başlamadı aslında. Biz yeni yeni uyanıyoruz. Büyükşehir seçimleri olduğu zaman CHP'nin adayı çıktı "T3 vakfına dünyanın parası aktarılmış" dedi. O gün bugündür diyorum ki geldin defter kalem her şey hesaplar senin elinde. Çık bu paraları açıkla.

Şimdi buradaki hinlik şu! Veli Ağbaba denilen terörist sevici çıkıp ortaya bir şey atıyor zaten ılımlı olanları tenzih ediyorum CHP'li kitle ne kitlersen kitle diyorlar kardeşim hemen inanıyorlar.

Veli Ağbaba'nın büyükşehir belediyesiyle ne ilgisi var? Ekrem İmamoğlu neden konuşmuyor? Niye konuşmuyor?

Şunu kabul edelim. Bizim sosyal medyada ve medyada, iktidarı desteklediğini söyleyen medyanın toplum üzerinde bir etkisi yok! Beş tane gazeteyle çıkıyorlar azılı Erdoğan düşmanlarını da yanına alıyorlar istetikleri iddiayı ortaya atıyorlar ve AK Parti başta olmak üzere hepimiz bunların peşine takılıyoruz. Yalanları çürütmekten, yalanları bertaraf etmekten Türkiye'nin içerisinde olduğu iyi durumu anlatamıyoruz."