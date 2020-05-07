(7 Mayıs 2020) Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 3641'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 133.721'e yükseldi. 5 bine yakın hastamız daha koronavirüsü yenmeyi başardı.

Abone ol

Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 57 kişi daha hayatını kaybetti.

Test 1 milyon 265 bini aştı

Son 24 saatte 30 bin 395 kişiye koronavirüs testi yapıldı. Test yapılan toplam kişi sayısı ise 1 milyon 265 bin 119'a ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil.'' ifadelerini kullandı.

Test sayısı, yakında 1,5 milyona ulaşacak. Vaka sayısında dün göze çarpan kısmi artış, geriledi. Vefatta, yoğun bakım sayısında düne göre yine düşüş var. Virüsü, kararlı bir şekilde geriletmeli, tedbirlerle yenmeliyiz. Kanıtladık: Sonuç almak zor değil. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/1yBZCUK3hT — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 7, 2020

4 bin 782 kişi taburcu oldu

Son 24 saatte 4 bin 782 kişi tedavisi tamamlanıp taburcu oldu. Toplam iyileşen hasta sayısı ise 82 bin 984 oldu. Bin 260 hastanın tedavisi yoğun bakımda devam ederken 665 hasta ise solunum cihazına bağlı durumda.

Can kaybı sayımız azaldı

Türkiye'de dün açıklanan koronavirüse ilişkin detaylı tablo ise şöyleydi;