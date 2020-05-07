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Özbekistan’da baraj duvarı çökünce yüzlerce ev sular altında kaldı

İhlas Haber Ajansı
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Özbekistan’da baraj duvarı çökmesi sonucu yüzlerce ev sular altında kaldı. 56 kişi yaralanırken, 70 bin kişi bölgeden tahliye edildi.

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Özbekistan’da şiddetli yağış nedeni ile Sirderya’da bulunan Sardoba Barajı’nın duvarı çöktü. Çöken duvar sonucu yüzlerce ev sular altında kalırken, baraj sularının sadece bölgede bulunan camiyi etkilemediği görüldü.

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığı Sözcüsü Murad Sadıkov, yaptığı açıklamada şiddetli yağışlar nedeni ile Sardoba Barajı’nın duvarının kısmen çökmesi sonucu taşkın meydana geldiğini aktarırken, 56 kişinin yaralandığını, 70 bin kişinin ise bölgeden tahliye edildiğini duyurdu. Sadıkov, kurtarma ekiplerinin çalışmalarının devam ettiğini ifade ederken, baraj suyunun bölgede bulunan ırmaklara yönlendirildiğini aktardı. Sözcü, taşkının kontrol altına alındığını açıkladı.

Yaşanan felaketin ardından Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, bölgeye gelerek barajda incelemelerde bulundu. Mirziyoyev, tahliye edilen vatandaşlara gerekli tüm yardımların yapılacağını belirterek, "Tüm güç ve araçları seferber edeceğiz. Koşullar iyileşinceye kadar, ben dahil hiçbir yönetici hiçbir yere gitmeyecektir” dedi.

Sardoba Barajı’nın inşası 2017 yılında tamamlanırken, 922 milyon metreküp su kapasitesine sahip bulunuyor. Baraj, Sirderya ve Cizzah bölgelerinde bulunan tarım arazilerinin sulanmasında kullanılıyor.

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