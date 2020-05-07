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Dolarda sert dalgalanmalar! 7 Mayıs Perşembe dolar en son ne kadar oldu

Dolar güne tarihi rekor kırarak başladı... 2018 Ağustos'unda 7,24 lira ile tarihinin en yüksek seviyesini gören dolar bugün 7.26'yı da geçti... BDDK'nın hamlesi sonrası 7,11'e kadar düşen dolar piyasaların kapanış saatinde 7.17'den işlem görmeye başladı. İşte 7 Mayıs 2020 Perşembe günü dolar ve euroda son durum...

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BDDK'nın TL'ye değer kaybettirmek için manipülatif ataklarda bulunan 3 yabancı bankaya swap yasağı getirmesiyle dolar resmen çakıldı. Karar öncesi 7,26 ile rekor kıran dolar, karar sonrası 7,11'e kadar geriledi. Kur saat 16.45 itibarıyla 7,17'den işlem görüyor.

Hafta başından bu yana yükseliş trendinde olan dolar, güne tarihi rekorunu kırarak bayladı. Hafta başında 7 lira kritik seviyesini aşan dolar kuru, 7 Mayıs Perşembe gününe 7,22 lira seviyesinden başladı ve kısa sürede tarihi rekor kırdı. Dolar saat 14:23 itibariyle 7.26'yı da geçerek daha önceki tarihi rekorunu geride bıraktı. Ardından da hızlı bir düşüş geldi. 

Saat 17:30 itibariyle son durum: Dolarda gün içinde sert dalgalanmalar yaşandı. Piyasaların kapanış saatinde dolar/TL kuru 7.17'den işlem gördü.

Saat 16:45 itibariyle dolarda durum: BDDK'nın hamlesi sonrası dolar 7,11'e kadar geriledi. Karar sonrası dolar 7.14'ten işlem görüyor.

Saat 15:20 itibariyle döviz kuru: 14:23'te 7.26'yı gören dolar, ardından ani bir düşüşe geçti. Dolar saat 15:20 itibariyle serbest piyasada 7.10'dan işlem görürken, Euro da 7.67'den işlem görüyor. 

Saat 14:25 itibariyle dolar kuru: Yeniden yükselişe geçen dolar 7,2645 ile rekor tazeledi. Euro da 7.84'e fırladı...

Saat 11:45 itibariyle dolar kuru: Dolar 7.2282'ye düştü.

Saat: 10:50 itibariyle dolar kuru: Bir saat önce tarihini rekorunu kıran doların ateşi yavaş yavaş düşmeye başladı. Dolar saat 10:50 itibariyle serbest piyasada 7.2333'ten, euro ise 7.8292'den işlem görüyordu. 

Saat 09:50 itibariyle dolar kuru: Dolar serbest piyasada 7.2416 liradan işlem görürken, Euro ise 7.82'den işlem görüyor. 

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