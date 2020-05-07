Koronavirüsün 13 yeni belirtisi daha çıktı! Dünya Sağlık Örgütü tek tek açıkladı
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) var olan yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine 13 yeni belirti daha ekledi. Bunları yaşıyorsanız dikkat edin...Abone ol
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi.
Koronavirüsün şimdiye kadar bilinen belirtileri şöyleydi:
- Nefes darlığı,
- Kuru öksürük,
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Yüksek ateş
Koranın yenilerin eklenmesi sonrası 13 belirtisi şöyle:
- Ağrı
- Sızı
- Boğaz ağrısı,
- İshal,
- Baş ağrısı,
- koku ve tat kaybı
- Ciltte dökülme,
- Elde renk değişikliği
- Ayak parmaklarında renk değişikliği
- Kuru öksürük
- Yüksek ateş
- Nefes darlığı
- Yutmada güçlük
- Ciltte döküntüler