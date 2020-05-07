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Koronavirüsün 13 yeni belirtisi daha çıktı! Dünya Sağlık Örgütü tek tek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) var olan yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine 13 yeni belirti daha ekledi. Bunları yaşıyorsanız dikkat edin...

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi. 

Koronavirüsün şimdiye kadar bilinen belirtileri şöyleydi:

  • Nefes darlığı,
  • Kuru öksürük,
  • Yüksek ateş

Koranın yenilerin eklenmesi sonrası 13 belirtisi şöyle:

  • Ağrı
  • Sızı
  • Boğaz ağrısı,
  • İshal,
  • Baş ağrısı,
  • koku ve tat kaybı
  • Ciltte dökülme,
  • Elde renk değişikliği
  • Ayak parmaklarında renk değişikliği
  • Kuru öksürük
  • Yüksek ateş
  • Nefes darlığı
  • Yutmada güçlük
  • Ciltte döküntüler
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