Koronavirüsün 13 yeni belirtisi daha çıktı! Dünya Sağlık Örgütü tek tek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) koronavirüsün (Covid-19) var olan yüksek ateş, kuru öksürük, nefes darlığı, tat ve koku kaybı belirtilerine 13 yeni belirti daha ekledi. Bunları yaşıyorsanız dikkat edin...

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dünya genelinde 3 milyon 600 binden fazla insanı etkileyen 250 binden fazla insanın ise hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs ile ilgili 13 yeni belirtiyi daha listeye ekledi.

Koronavirüsün şimdiye kadar bilinen belirtileri şöyleydi:

Nefes darlığı,

Kuru öksürük,

Yüksek ateş



Koranın yenilerin eklenmesi sonrası 13 belirtisi şöyle: