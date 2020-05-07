Zehra Zümrüt Selçuk'tan son dakika açıklaması! Ödemeler başladı

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk canlı yayında açıklama yaptı. Bakan Selçuk, 6 milyonun üzerinde faz 3'e başvuru aldık. Sosyal yardım ödemeleri de peyder pey başladı. Faz üçte 620 bin ödemeyi gerçekleştirdik." dedi.

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Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamalarından satır başları;

Sosyal yardımları 3 faz halinde planladık. 1. fazda 2,1 milyon, 2. fazda 2,3 milyon haneye ulaşarak 1.000 TL yardımda bulunduk. Ulaşamadığımız haneler kalmasın diye e-devlet üzerinden başvuru başlattık. Form sonunda değerlendirme yapıyoruz. 6 milyon üzerinde başvuru aldık. Belli kategorilerin değerlendirmeye alınmayacağını belirttik.

620 bin haneye yardım yaptık!

Faz 1 ve faz 2'ye başvuranlar, kamu işçisi olanlar, memur olanlar, işsizlik ödeneği alanlar ve memur olanlar diye belirtmiştik. 6 milyon başvurunun yüzde 60'ı değerlendirme dışı kaldı bu şekilde. Vakıflarımız başvuruları değerlendiriyor. SGK açısından, kriterler açısından baktığımızda hanelerimiz değerlendiriyor. Ödemelere başladık. 620 bin haneye faz 3'te yardım yaptık.

Kısa çalışmada tüm çalışanlarımız maaşını alıyor

Kısa çalışma ödeneğinde 120 günü 60 güne indirmiştik. Kısa çalışmada tüm çalışanlarımız maaşını alıyor. Nisan maaşlarını 5 Mayıs'ta almaları gerekiyordu. 2.5 milyon çalışanımıza ödemesini yaptık. Tarihin en hızlı verilen kısa çalışması oldu. Bir yandan ödemeleri yaparken, bir yandan başvuru alıyoruz.

Pandemi süreci olmasaydı. Firma başvuruyor. Kapsamlı belge istiyorduk. Rehberlik teftişe gidiyordu. Sistemlerine bakarak hak ediyor mu diye bakılıyordu. Ancak uygunluk testi yapsak eylül, ekimi bulurdu. Uygunluk tespitini daha sonra yapacağız.