29 firmaya fahiş fiyat soruşturması! Carrefour'dan BİM'e ünlü firmalar var

Rekabet Kurumu, yaptığı son dakika açıklamasında aralarında ünlü markaların da bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldığını duyurdu. Listede BİM- ŞOK, Migros, Metro ve Carrefour gibi ünlü market zincirleri de var.

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Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgını sürecinde yapılan fahiş fiyat artışlarına ilişkin harekete geçen Rekabet Kurumu, aralarında zincir marketlerin de bulunduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu, COVID-19 salgını başladığından beri fiyat artışları ve arz zincirindeki birtakım piyasa aksaklıklarına dair uyarılarda ve inceleme duyurularında bulunmuştu.

Ünlü firmalar var

Pandemi süreci ve Ramazan ayı sürecinde özellikle gıda ve temizlik ürünlerinde fahiş fiyat artışları denetlendi. Rekabet kurumu inceleme sonrasında aralarında çok ünlü market zincirlerinin de bulunduğu 29 firma hakkında soruşturma başlattı.

Rekabet Kurumu'nun soruşturma başlattığı kurumlar şunlar:

A.S. Watson Güzellik ve Bakım Ürünleri Tic. A.Ş.

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.

BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.

Beypi Beypazarı Tar. Ür. Paz. San. Tic. A.Ş.

CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş.

Colgate-Palmolive Temizlik Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Çağrı Gıda Temizlik Maddeleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Dalan Kimya End. A.Ş.

Dentavit Sağlık Ürünleri Tic. Ltd. Şti.

Eczacıbaşı Tüketim Ürün. San. ve Tic. A.Ş.

Evpaş Evyap Paz. ve Tic. A.Ş.

Gratis İç ve Dış Tic. A.Ş.

Johnson and Johnson Sıhhi Malzeme San. ve Tic. Ltd. Şti.

Karizma Beşler Et Gıda Sanayi Ve Tic. A.Ş.

Katmer Un İrmik San. ve Tic. A.Ş.

Küçükbay Yağ ve Deterjan Sanayi A.Ş.

Migros Ticaret A.Ş.

Metro Grosmarket Bakırköy Alışveriş Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.

Nestle Waters Gıda ve Meşrubat San. ve Tic. A.Ş.

Nivea Beiersdorf Kozmetik San. ve Tic. A.Ş.

Procter & Gamble Tüketim Malları San. A.Ş.

Savola Gıda ve San. Tic. A.Ş.

Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.

Şok Marketler Ticaret A.Ş.

Türk Henkel Kimya San. Ve Tic. A.Ş.

Unilever Sanayi ve Ticaret Türk A.Ş.

Yeni Çağdaş İhtiyaç ve Gıda Maddeleri İnş. Tic. Ltd. Şti.

Yeni Mağazacılık A.Ş.

Yunus Market İşletmeleri Ticaret A.Ş.