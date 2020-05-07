HABER /  EĞİTİM
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Yaz tatilinde okul var mı?

Yaz tatilinde okul var mı sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Selçuk yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını EBA TV'nin yayında olacağını söyledi.

Abone ol

Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti. Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.

Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:

"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"

Bu gönderiyi Instagram'da gör

Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “yaz tatilinde okul var mı?” sorusuna “hayır” cevabı vermeye doyamıyorum.:) Bir de buradan yazayım, siz iletin. Kuzum yaz tatilinde okul yok. Bu kadar kapalı kaldıktan sonra biz sizin tatilinizi alır mıyız sizden? Okul yok; koşmak var, doyasıya oynamak var, aile büyüklerinizle görüşmek var, ağaçlara sarılmak var, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var, kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. Eba yine açık, Eba Tv yine yayında, önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var, isteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var, hazırladığımız güzel yayınlar ve eğlenceli içerikler var. Okul yok ama, ondan eminiz. Tamam mı?:)

Ziya SELÇUK (@ziyaselcukprofdr)'in paylaştığı bir gönderi ()

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Darbe seviciliği yapan Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma!
Son dakika BDDK'dan döviz manipülasyonu yapan 3 bankaya yasak
Kiralık ve satılık ev ilanı vermek yasaklanacak! 25 bin TL para cezası var
Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babanın HDP itirafı olay oldu
Dolarda tarihi zamanlar! 7 Mayıs Perşembe dolar en son ne kadar oldu
2 çocuk babası adam basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
ÖNCEKİ HABERLER
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Virüsten 19 kişi hayatını kaybetti 220 kişi taburcu oldu
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in eşi Sultan Gökçek kimdir?
İtalya'dan bomba iddia! Koronayı durduracak aşıyı bulduk
Sivas'ta et ile beslenen 'Sarıkız' örümceği görüldü
İbrahim Gökçek kimdir Grup Yorum gitaristi neden öldü kaç yaşındaydı?
Ahmet Demircan kimdir eşi Perihan Demircan ve çocukları korona mı?
Yorumlar 2 yorum