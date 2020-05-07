Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk açıkladı! Yaz tatilinde okul var mı?
Yaz tatilinde okul var mı sorusunun yanıtını Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk verdi. Selçuk yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını EBA TV'nin yayında olacağını söyledi.Abone ol
Selçuk, Instagramdan yaptığı paylaşımda, öğrencilerden "Yaz tatilinde okul var mı?" sorusu alınmaya devam edildiğini belirtti. Yaz tatili süresince okulların kapalı olacağını hatırlatan Selçuk, öğrencilerin tatilini ellerinden almayacaklarını ifade etti.
Selçuk, paylaşımında öğrencilere şöyle seslendi:
"Okul yok. Konuşmak, doyasıya oynamak, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var. Kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. EBA yine açık, EBA TV yine yayında. Önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var. İsteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var. Hazırladığımız güzel yayınlar, eğlenceli içerikler var. Okul yok ama ondan eminiz, tamam mı?"
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Bu konuda çok açıklama yapmamıza rağmen özellikle çocuklardan gelen “yaz tatilinde okul var mı?” sorusuna “hayır” cevabı vermeye doyamıyorum.:) Bir de buradan yazayım, siz iletin. Kuzum yaz tatilinde okul yok. Bu kadar kapalı kaldıktan sonra biz sizin tatilinizi alır mıyız sizden? Okul yok; koşmak var, doyasıya oynamak var, aile büyüklerinizle görüşmek var, ağaçlara sarılmak var, bulutları izlemek, uçurtmayı uçurmak, uçaklara el sallamak, toprağa dokunmak, bir çiçeği koklamak var, kuşlarla oynamak, kuşlar gibi olmak var. Eba yine açık, Eba Tv yine yayında, önümüzdeki senenin hazırlık dersleri var, isteyen öğrenciler için uzaktan eğitimle yaz okulu var, hazırladığımız güzel yayınlar ve eğlenceli içerikler var. Okul yok ama, ondan eminiz. Tamam mı?:)