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Son dakika BDDK'dan döviz manipülasyonu yapan 3 bankaya yasak

Kurum kaynaklarından alınan son dakika bilgisine göre; BDDK, Yurt dışında kurulu BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına TL yükümlülüklerini yerine getirmediği için bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu dün gece manipütalif döviz işlemi yapan bankalar için harekete geçti. BDDK yurtdışında kurulu 3 bankaya bir bacağı TL olan döviz işlem yasağı getirdi.

O bankalar

Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi.

Alınan kararda, "Yurt dışında kurulu BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG’nin Ülkemiz bankalarına karşı olan Türk Lirası yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği tespit edildiğinden, tasarruf sahiplerinin haklarını ve bankaların düzenli ve emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye sokabilecek işlem ve uygulamaları önlenmesini ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışmasını teminen, söz konusu bankalar dahil Türk Lirası yükümlülüğünü yerine getirme konusunda gecikmeye düşen yabancı bankalar ve söz konusu bankaların yurt dışında kurulu grup bankaları ile bir bacağı Türk Lirası olan yeni bir döviz işleminin yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine, söz konusu yurt dışı bankalar ile herhangi bir işlem yapan bankaların konu hakkında bahse konu yurt dışı bankalara bilgi vermesine, konunun Kuruluş Birlikleri vasıtasıyla bankalara duyurulmasına karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

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