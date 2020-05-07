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KPSS sınavı ertelendi mi KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM güncel sınav takvimi

LGS ve YKS sınav tarihlerini değişmesinin ardından memur olmak hayali kuran binlerce vatandaşın girdiği KPSS sınavı tarihi de merak konusu oldu. KPSS sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak sorusuna en net yanıtı ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün verdi. İşte KPSS sınav oturumu tarihleri

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KPSS sınavı ertelendi mi? sorusu öğrenciler tarafından merak konusu oldu. ÖSYM, Corona virüsü kapsamında önlem almak amaçlı toplamda 9 sınavın tarihini ertelemişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise geçtiğimiz günlerde YKS tarihinin 1 ay öne çekildiğini açıklamasının ardından 2020 KPSS sınav tarihi için gözler ÖSYM'ye çevrildi. Peki ÖSYM'den açıklama geldi mi? 2020 KPSS ne zaman? İşte detaylar...

KPSS tarihi değişecek mi?
Habertürk Gazetesindeki köşesinde "ÖSYM Başkanı Aygün'e merak edilenleri sordum" başlıklı yazısında Prof. Dr. Kürşad Zorlu, ÖSYM Başkanı'yla görüştüğünü ve kendisine KPSS tarihinin değişmeyeceğini söylediğini yazdı.

2020 KPSS ne zaman yapılacak?
Koronavirüs salgını nedeniyle sınav takviminde daha öncesinde değişiklik yapılmıştı.

İlan edilen takvime göre KPSS sınav tarihleri şöyle;

2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

2020 EKPSS: 11 Ekim 2020

2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020

2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020

2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020

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