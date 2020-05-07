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Danıştay'ın yeni başkanı Zeki Yiğit oldu

Son dakika gelişmesine göre; Danıştay Başkanlığına Zeki Yiğit seçildi.

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Danıştay Başkanlığına, görev süresi dolan Zerrin Güngör'ün yerine 8. Daire Üyesi Zeki Yiğit seçildi.

Zeki Yiğit kimdir?
Zeki Yiğit, 1965 doğumlu, Zonguldak Alaplı'lı. 1987'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra çeşitli ilçelerde hakim ve savcılık yaptı. Sonrasında Adalet Bakanlığı'na geçti.

Müsteşar Yardımcısı oldu
Bakanlık'taki görevine Adalet Müfettişi olarak başlayan Yiğit, önce Bakanlık Personel Genel Müdür Yardımcısı, 2008-2011 yılları arasında da Müsteşar Yardımcısı oldu.

Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçildi
2011 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Danıştay üyeliğine seçilen Zeki Yiğit, 2013'ten beri YSK üyesi.

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