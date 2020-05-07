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Microsoft’tan Linux OS’i hack’leyene 100 bin dolar ödül

Microsoft Linux tabanlı Azure Sphere'i hack’leyebilene 100 bin dolara kadar ödül vereceğini açıkladı.

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ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft yaptığı ilginç açıklama ile gündemde. Şirket güvenlik araştırmacılarını Azure Sphere OS'un temelini oluşturan özel Linux işletim sistemini hacklemeye davet etti.

Kritik açıkları bulana 100 bin dolar ödül

The Verge’de yer alan habere göre, şirket Linux tabanlı işletim sistemini etkileyen kritik açıkları bulanlara, 100 bin dolara kadar ödül verecek.

Şirketten konu ile ilgili yapılan açıklamaya göre, 1 Haziran ile 31 Ağustos arası yapılacak Azure Sphere Security Research Challenge’a katılmak için 15 Mayıs’a kadar kayıt yaptırılması gerekiyor.

Microsoft geçtiğimiz dönemde Windows işletim sistemi, Microsoft Edge tarayıcısı ve Microsoft Office’in dahil olduğu ürünlerindeki olası sistem açıklarını saptayabilmek adına benzer bir program başlatmıştı.

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