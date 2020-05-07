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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin'nin koronavirüs vaka sayısı açıklaması şoke etti

Anadolu Ajansı

Rusya'da koronovirüs salgında yeni vaka sayısı 177 bin 160'a yükselirken, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da gerçek vaka sayısının 300 bin'e yaklaştığını duyurdu.

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Rusya'da salgında yeni vaka sayısında rekor kırıldı. Son 24 saatte 11 bin 231 yeni vaka duyuruldu.

Rusya'da Covid-19 yeni vaka sayısında son 24 saatte gerçekleşen 11 bin 231'lik rekor artışla ülke genelinde vaka sayısı 177 bin 160'a sıçradı.

Ölü sayısının azlığı dikkat çekti

Son 24 saatte 88 can kaybı ile de yaşamını yitirenlerin sayısı bin 625'e yükselmiş oldu.

Salgının merkez üssü Moskova

Başkent Moskova ülkedeki salgının merkez üssü kabul ediliyor.

Moskova'da vaka sayısı son 24 saatte rekor artışla 6 bin 703 olarak kaydedildi.

Tass haber ajansında yer verilen bilgiye göre, Moskova Belediye Başkanı Sergei Sobyanin, Moskova'da gerçek vaka sayısının 300 bin'e yaklaştığını duyurdu.

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