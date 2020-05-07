Aydın'da market sahibi müşterilerin veresiye borcunu sildi

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, market sahibi Resul Kahraman (27), hayırseverlerden etkilenerek 20 müşterisinin veresiye defterindeki toplam 4 bin lira olan borcunu sildi.

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Horsunlu Mahallesi'nde 4 yıldır market sahibi olan Resul Kahraman, koronavirüs salgını sürecinde, 20 müşterisinin veresiye defterindeki toplam 4 bin liralık borcunu sildi.

"Keşke elimden daha fazlası gelse.."

Hayırsever vatandaşların veresiye defterlerindeki borçları ödemelerinden etkilendiğini belirten Kahraman, "Keşke elimden daha fazlası gelse. Ancak elimden geldiği kadar insanlarımıza yardımcı olmaya çalışıyorum. Borçlarını sildiğim müşterilerim, gerçekten yardıma ihtiyaçları olan insanlar. Zor durumdaki komşularıma, müşterilerime destek olmak istedim. Bir nebze olsun rahatlayıp, nefes almalarını sağlayabildiysem ne mutlu bana" dedi.