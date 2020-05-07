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Diyarbakır'da evlat nöbetindeki babanın HDP itirafı olay oldu

İhlas Haber Ajansı

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti devam ederken, eyleme katılan acılı baba Celil Begdaş, "Biz HDP’ye oy vererek kendi elimizle kendi evimizi yıktık" dedi.

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Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiası ile HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti 248'inci gününde de devam ediyor. 

1 yıl önce 17 yaşındaki oğlu dağa kaçırıldı

4 çocuk babası Celil Begdaş, 5 Mayıs'ta 2019 yılında 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle oturma eylemini kararlılıkla sürdürüyor. Oğlunun dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan baba Begdaş, oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını ve almadan gitmeyeceğini söyledi.

"Biz HDP’ye oy vererek kendi elimizle kendi evimizi yıktık"

248 gündür HDP il binası önünde oturma eyleminde olduğunu aktaran baba Bgedaş, "Bizler burada oturan aileler olarak kendi evimizi kendi elimizle yıktık. Neden derseniz, biz HDP’ye oy vererek kendi elimizle kendi evimizi yıktık. Çünkü HDP aracılığı ile oğlum dağa kaçırıldı ve 1 yıldır kendisinden haber alamıyorum. Ben diğer ailelere de sesleniyorum. Gelsinler burada eylemimize destek versinler. Çünkü evladımızı HDP götürdü ve biz buradan almadan girmeyeceğiz" diye konuştu.

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