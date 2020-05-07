Batman'da sahurda dehşet! Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Dehşete düşüren olay Batman'ın Gercüş ilçesinde yaşandı. 67 yaşındaki M.K.'nın eşi sahur yaptıktan sonra hayvanlara yem vermek için dışarı çıktı, eve döndüğünde dehşete düşüren manzarayla karşılaştı.

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Batman'ın Gercüş ilçesi Yolağzı Mahallesi'nde yaşanan olay herkesi dehşete düşürdü. 67 yaşındaki M.K. eşi ile birlikte sahur yaptı. M.K.'nın eşi daha sonra hayvanlara yem vermek için dışarıya çıktı. Kadın daha sonra evine döndüğünde kocasını boğazı kesilmiş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, 67 yaşındaki M.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 112 sağlık ekipleri tarafından M.K.'nın cansız bedeni, Gercüş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Burada yapılan incelemenin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Batman'a gönderilirken, ölümü şüpheli bulan güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.