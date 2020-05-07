HABER /  GÜNCEL
ADV Her şartta ayakta kal!
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı

Özel Halk Otobüsleri Odası Başkanı böyle seslendi: Batıyoruz

İSTANBUL Özel Halk Otobüsleri Sahipleri ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, destek verilmediği takdirde dayanacak güçlerinin kalmadığı belirterek batacaklarını söyledi.

Abone ol

ÖTV’siz yakıt taleplerini yineleyen Başkan Ovacık, " Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayacağız, mazot alamayınca da kontak açamayacağız" diye konuştu.

Yeni tip Koronavirüs yayılmasını engellemek için alınan tedbirlerle İstanbul’da sosyal hareketlilik en aza indirilmeye çalışıldı. Evde kal çağrılarıyla sosyal hayatta ve trafikte gözle görülür oranda azalmalar yaşandı. Birçok iş kolunun olumsuz etkilendiği bu süreçten özel halk otobüsleri de etkilendi.

"Dayanma gücümüz sıfır"

Virüsle mücadele kapsamında seferlerine devam ettiklerini söyleyen İstanbul Özel Halk Otobüsleri Esnafı ve İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Göksel Ovacık, yardım edilmediği takdirde dayanma güçlerinin kalmadığını ve mazot alamayacaklarını belirtti.

“Biz bütün büyükşehirlerin, olmazsa olmazlarıyız, kamunun yükünü çekiyoruz” diyen Ovacık, “Gerçekten kamudan daha fazla yolcu taşıyoruz. Dayanma gücümüz sıfır. Mazot alamayacağız, mazot alamayınca da kontak açamayacağız. Mutlaka bir iyileştirme yapılması lazım. Her sektöre olduğu gibi bize de yardımcı olmalarını bekliyoruz.  diye konuştu.

'ÖTV vergisinden muaf tutulma' çağrısı 

Yakıttan alınan ÖTV vergisinden muaf tutulmaları gerektiğini belirten Ovacık, şöyle konuştu: Şu anda 3 bin tane halk otobüsü var. Çalışıyoruz ama çalışırken zarar ediyoruz. Salgının başlamasıyla beraber ilk günden beri tüm seferlerimizi yapıyoruz. Tüm kapasitemizle çalışıyoruz. ÖTV’siz yakıt en büyük talebimiz bunu mutlaka almamız lazım, almazsak dönecek durumumuz yok.

"Bu gidişle batacağız"

Araçlarımız yolda kalacak. Mazot alamayacaklar. Haliyle yolda kalacak, bu gidişle batacağız. Bir an önce bize bir çare bulunmasını istiyoruz. Devlet büyüklerimizden buradan ricamızdır. En büyük giderimiz olan yakıtımızı ÖTV’siz yakıt bu süreçte verilebilir. Biz kamu işini yapıyoruz, özel sektörüz, kendi giderimizi kendi cebimizden sağlıyoruz. Böyle giderse inanın batacağız, böyle bir sektör kalmayacak, sektör olarak bitecek.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hayatını kaybetti ölüm orucunu sonlandırmıştı Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Dolarda tarihi zamanlar! 7 Mayıs Perşembe dolar en son ne kadar oldu
2 çocuk babası adam basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden Tuna Görgünoğlu'na tahliye
Darbe girişiminde bulunan asker ABD Başkanı Trump'ın koruması çıktı
Buket Aydın kadın Ana Haberciler arasında reyting listesinin zirvesinde
Altının gram fiyatı 395,5 lirayla tarihi zirveyi gördü
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh açıklaması
Bursa'da 7 aylık bebek yataktan düşüp öldü
KPSS sınavı ertelendi mi KPSS 2020 ne zaman yapılacak? ÖSYM güncel sınav takvimi
Danıştay'ın yeni başkanı Zeki Yiğit oldu
Lyon'dan Luis Gustavo'ya yakın markaj
Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek'in eşi Sultan Gökçek kimdir?
Yorumlar