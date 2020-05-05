Koronavirüs açık ofislerin sonunu getirebilir
Dünyadaki birçok işletme, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzaktan çalışan personelinin ofise dönmesinden önce modern iş yeri kültüründe ve mekan tasarımında büyük ve küçük ölçekli değişimler yapmayı planlıyor. Bunların birkaçı arasında evden çalışanların sayısının artması, masaların arasında en 2 metre bulunması ve açık ofis sisteminin sonlandırılması gibi tedbirler yer alıyor.
Modern şirket ofisleri ortak çalışma alanları, kahve standları ve iki dev bilgisayar monitörüne sahip çalışma masaları ile ünlüdür. Ancak, New York Times’ın haberine göre; yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi bu düzenin sonlanmasına neden olacak.
İş güvenliği uzmanları; hapşırma ve öksürük koruyucularının ofislerden yeni bir zorunluluk olabileceğini açıkladı.
Bir masa üzerine monte edilebilen bu pleksiglas bariyer, koronavirüs karantinasının ardından işe dönecek çalışanlarını salgından korumak için işverenler tarafından ortaya atılan birçok fikir arasında öne çıkıyor. Bununla birlikte yarı saydam plastik bölmelerle çevrelenmiş el dezenfektanları yerleştirmek, havayı aşağı iten ve yukarı çekmeyen hava filtreleri; viral iletim olmadan işbirliğine izin vermek için dış mekan toplama alanları ve daha serbest hava akışı için gerçekten açılan pencereler ise diğer planlar arasında yer alıyor.
Buradaki esas sorunu yapılması planlanan değişikliklerden herhangi birinin gerçekten daha güvenli iş yerleriyle sonuçlanıp sonuçlanmayacağı teşkil ediyor. ABD’deki bir ofis mobilyası üreten şirketin başkan yardımcı Tracy D. Wymer yapıtıpı açıklamada, "Biz enfeksiyon hastalıkları uzmanı değiliz, sadece mobilya yapıyoruz" diyerek iş yerlerini sağlıklı hale getirmek için alınacak önlemlerin belirsizliğine dikkat çekti.