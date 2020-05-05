Koronavirüs açık ofislerin sonunu getirebilir

Bir masa üzerine monte edilebilen bu pleksiglas bariyer, koronavirüs karantinasının ardından işe dönecek çalışanlarını salgından korumak için işverenler tarafından ortaya atılan birçok fikir arasında öne çıkıyor. Bununla birlikte yarı saydam plastik bölmelerle çevrelenmiş el dezenfektanları yerleştirmek, havayı aşağı iten ve yukarı çekmeyen hava filtreleri; viral iletim olmadan işbirliğine izin vermek için dış mekan toplama alanları ve daha serbest hava akışı için gerçekten açılan pencereler ise diğer planlar arasında yer alıyor.