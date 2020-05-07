Darbe seviciliği yapan Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma!

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu, Evrensel Gazetesi Yazarı Ragıp Zarakolu “Makus Kaderden Kaçış Yok" başlıklı yazısı nedeniyle soruşturma başlattı.

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Evrensel Gazetesi ve Artı Gerçek haber sitesinde 5 Mayıs'ta yayınlanan “Makus Kaderden Kaçış Yokö başlıklı yazısı nedeniyle Ragıp Zarakolu hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un suç duyurusu üzerine açtığı soruşturma, “darbe mesajı vererek Anayasal düzeni hedef almak" suçlaması ile yürütülüyor.

Erdoğan ve Menderes'i kıyaslayan yazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel tarafından yapılan suç duyurusunda, Zarakolu'nun idam edilen Türkiye Devleti'nin Başbakanı Adnan Menderes ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslayan bir yazı kaleme aldığı kaydedildi.

"Açıkça darbe özlemi vurgulandı"

Yazının "ideolojik içerikli" olduğu belirtilen dilekçede, "Zarakolu'nun, 'Türkiye'nin yakın tarihine göndermeler yaparak 'Korona günleri, bırakın Türkiye'yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE'nin ve tayfasının kaçması mümkün değil' şeklindeki ifadeleriyle de açıkça darbe çığırtkanlığı yaptığını ortaya koymuştur. Kamuoyunda büyük tepki yaratan anti demokratik beklentilerle dolu sözde yazıda açıkça 'darbe özlemi' vurgulanmış 'darbe seviciliği' yapılmıştır" denildi.

Ragıp Zarakolu ne yazmıştı? Ragıp Zarakolu ne yazmıştı? Ragıp Zarakolu, Menderes'in kaderini hatırlatıp, Erdoğan'a "Kaçış yok" diyerek darbe ile devrileceğini ima etti. Zarakolu gündeme oturan yazısında şu satırlar dikkat çekiyor: *RTE’de bir Menderes travması vardı. Demirel gibi kısmen. Menderes olmamak için Demirel’in atmadığı takla, kurmadığı ittifak kalmıştı. Ecevit ile bile uzlaştı, ona kanlısı Ecevit ile hükümet bile kurdurdu. Korona günleri, bırakın Türkiye’yi tüm dünyayı bir sorgulamaya yöneltmekte. Bundan RTE’nin ve tayfasının kaçması mümkün değil.

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