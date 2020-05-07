İbrahim Gökçek kimdir Grup Yorum gitaristi neden öldü kaç yaşındaydı?

Grup Yorum'un üyelerinden olan gitarist İbrahim Gökçek yaklaşık 324 gündür olum orucundaydı. Grup Yorum'da 35 yıllık geçmişi olan Grup Yorum'da bas gitarist İbrahim Gökçek'in hayatı da merak konusu oldu. Peki İbrahim Gökçek kimdir, neden ölüm orucuna girdi. İbrahim Gökçek eşi ve çocukları var mı?

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Grup Yorum üyesi olan bas gitarist İbrahim Gökçek bügun öldü. 324 gündür olum orucunda olan İbrahim Gökçek'in ölümü sevenlerini ve ailesini üzdü. İbrahim Gökçek'in ardından hayatı merak konusu oldu. İbrahim Gökçek konser yasakları ve baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı. Peki Sultan Gökçek ile evli olan İbrahim Gökçek'in var mı?

Grup Yorum üyesi, 35 yaşındaki İbrahim Gökçek, 324 gündür ölüm orucundaydı. İnsan hakları örgütleri ile yetkililer arasında yapılan görüşme üzerine 2 gün önce ölüm orucunu sonlandıran Gökçek, hastaneye kaldırılarak yoğun bakımda tedavi altına alındı. Fakat Gökçek, bugün hayatını kaybetti.

Gökçek'in ölüm haberi Grup Yorum'a ait sosyal medya hesabından ilk olarak ''Doktorları müvekkilimiz İbrahim Gökçek'in hayatını kaybettiği bilgisini verdi'' paylaşımıyla duyurdu. Ardından da şu paylaşım yapıldı:

''Müvekkilimiz İbrahim Gökçek ölüm orucunun 323. gününde direnişine ara vermişti. Bugün yoğun bakımda tutulduğu hastanede ölümsüzleşti. Şarkılarını söyleyebilmek için hücre hücre eridi. Şimdi, Helin'in ve İbrahim'in direniş türküsü bizim dilimizdedir.''

GRUP YORUM ÜYESİ İBRAHİM GÖKÇEK KİMDİR?

İbrahim Gökçek, konser yasakları ve baskılara karşı ölüm orucu eylemine başlamıştı. Ölüm orucuna 323’üncü günde son veren ve tedavi için hastaneye kaldırılan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, 7 Mayıs 2020’de yaşamını yitirdi.

Grup Yorum üyeleri, çalışmalarını yürüttükleri İdil Kültür Merkezine polis baskınlarının son bulması, üyelerinin İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinden çıkarılması, 3 yıldır devam eden konser yasaklarının kaldırılması ve üyelerinin serbest bırakılması talepleri için açlık grevi yapıyordu. Gökçek son olarak ölüm orucuna başladığını açıklamıştı.