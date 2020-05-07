Almanya Ligi'nin başlama tarihi belli oldu

ALMANYA Futbol Ligi yönetimi, corona virüs nedeniyle ara verilen ligin 16 Mayıs'ta yeniden başlayacağını duyurdu.

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DFL CEO'su Christian Seifert, hükümetin Çarşamba günkü kararının ardından 1. ve 2. Lig ekipleriyle yapılan toplantı sonrası düzenlediği basın toplantısında kararı açıkladı ve "Sezon Haziran sonunda sona erecek. Muhtemelen 27-28 Haziran' dedi.

Almanya Kupası'nın da tamamlanacağı bildirilirken, sağlık protokolü sınırlamaları kapsamında stadyumlara taraftarlar alınmayacak. Aralarında Borussia Dortmund ile Schalke 04 arasında oynanacağı Ruhr Vadisi derbisinin de olduğu bir kaç maç 16 Mayıs'ta yapılacak.

Almanya'da üst üste 8. şampiyonluğunu kovalayan Bayern Münih 25 hafta sonunda 55 puanla lider bulunuyor. Onu 4 puan farkla Dortmund ve 50 puanlı RB Leipzig takip ediyor. Almanya'da liglerin bitmesine 9 hafta kalmıştı.

Profesyonel futbol takımlarının gruplar halinde Nisan ayının ortalarında antrenmanlara başladığı ülkede, tüm oyuncular ile teknik ekiptekilere corona virüs testi yapılmıştı. 166 bin kişinin corona virüse efekte olduğu Almanya'da 7 binden fazla kişi de yaşamını yitirmişti.