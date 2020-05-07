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İstanbul'da yardım kolisini beğenmeyen Tunuslu olay çıkardı

İSTANBUL'da bir Tunus vatandaşı, ülkesinin başkonsolosluğunca verilen yardım kolisini beğenmeyerek olay çıkardı. Konsolosluk binasındaki olaya polis müdahale etti, zanlı gözaltına alındı.

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İstanbul'da yardım kolisini beğenmeyen bir Tunus vatandaşı ülkesinin konsolosluğu önünde olay çıkardı.

Tunus İstanbul Başkonsolosluğu, vatandaşlarına 200 liralık nakdi yardımın ardından erzak kolisi yardımı yaptı.

İddiaya göre Şişli’de bulunan konsolosluk binasına eşiyle birlikte gelen Tunuslu vatandaş, yardım için verilen erzak kolisini beğenmeyerek konsolosluğu birbirine kattı.

Kendine zarar verdi

Edinilen bilgiye göre Tunuslu vatandaşın konsolosluk binasında kesici aletle kendine zarar vermeye başlaması üzerine görevliler, polise haber verdi. Olay yerine hızla gelen polis ekipleri, kendini yaralayan şahıs için ambulans çağırdı. Tedavisinin ardından ise şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.

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