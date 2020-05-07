MİT şehidini ifşa eden Odatv yöneticileri hakkında iddianame! İşte suçlamalar

LİBYA’da hayatını kaybeden bir MİT mensubunun ifşa edilmesiyle ilgili soruşturma kapsamında Odatv'den Barış Terkoğlu ve Barış Pehlivan, Yeniçağ'dan Murat Ağırel, Birgün'den Erk Acerer'in de aralarında bulunduğu gazeteciler hakkındaki iddianame mahkemece kabul edildi.

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Libya’da yaşamını yitiren MİT çalışanının cenaze töreni ile ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle iki aydır tutuklu bulunan Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Murat Ağırel, 'firari' olan Erk Acarer ile CHP Akhisar Belediyesi Basın Birimi görevlisi E.E hakkında hazırlanan iddianame İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

50 sayfalık iddianame

50 sayfalık iddianamede 6 tutuklu, biri serbest, biri de yurtdışında olan sanık yer alıyor. Tutuklu bulunan gazeteciler Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Mehmet Ferhat Çelik ve Aydın Keser... Eren Ekinci ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Erk Acerer de yurtdışında bulunuyor.

Neyle suçlandılar?

Yedisi gazeteci sekiz şüpheli hakkında "MİT Kanunu'na muhalefet" ve "Gizli bilgi ve belgeleri açıklama" suçlamaları yapıldı. 2 Mayıs'ta 6 gazetecinin tutukluluğuna devam kararı verilmişti. Yurt dışında bulunan Erk Acarer hakkında da dosya kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı.