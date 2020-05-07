Yok böyle bir vahşet! Çinli cani adam engelli annesini diri diri toprağa gömdü

ÇİN'de kan donduran bir vahşet yaşandı. Şüpheli hareketleri sonrası eşinin polise ihbar ettiği cani adam, engelli annesini toprağa diri diri gömdüğünü itiraf etti.

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Akıllara durgunluk veren caniliğin adresi Çin... Bir adam engelli annesini diri diri toprağa gömdü. Şüpheli hareketleri sonrası eşinin polise ihbar ettiği adam yaptığı barbarlığı itiraf etti.

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, ülkenin kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletine bağlı Cingbien ilçesinde Ma soyadlı bir erkek, 2 Mayıs akşamı 79 yaşındaki engelli annesini el arabasına koyarak evden dışarı çıktı.

Eşi kocasının cevabından şüphelendi

Ma, 3 Mayıs gece 02.00'de evine tek başına döndü. Ma, karısı Cang’ın kayınvalidesinin nerede olduğu soruları üzerine, annesini Gansu eyaletindeki akrabalarının yanına gönderdiğini söyledi.

Cang, kocasının, kayınvalidesini evden götürmesinin ardından otobüs garına giderek olayın aslını soruştururken, Ma ise evinden ayrılarak bir daha dönmedi.

Annesini mezarlığa gömdüğünü itiraf etti

Cang, eve gelmeyen kocası Ma’yı polise ihbar etti. Polis tarafından yakalanan Ma, yapılan sorguda annesini terk edilmiş bir mezarlıkta bir çukura gömdüğünü itiraf etti.

3 gün sonra sağ çıkarıldı

Mezarlığın yerini tespit eden polisler, yaşlı anneyi gömüldüğü çukurdan yaklaşık 3 gün sonra sağ çıkardı.

Görgü tanıkları, polisin çukuru kazdığı sırada engelli annenin yardım çığlıklarını duyduklarını aktardı.

Engelli anne tedavi için hastaneye kaldırılırken, oğlu Ma kasten adam öldürmeye teşebbüsten gözaltına alındı.